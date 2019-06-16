В мире

36 минут назад

Туристов могут заставить платить за выезд из Вьетнама

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Депутат Национального собрания Нгуен Куок Хунг (Nguyen Quoc Hung) предложил ввести налог на выезд во Вьетнаме
Налог на выезд во Вьетнаме составит 3-5 USD с человека. Хунг предлагает тратить эти деньги на финансирование аэропортов и пунктов таможенного пропуска. Также их будут получать дипломатические представительства, занимающиеся защитой вьетнамцев за рубежом.

Налог на выезд составит 3-5 USD с человека

В своем заявлении депутат сослался на опыт Японии. С января этого года выезжающие из Страны Восходящего Солнца должны уплатить налог в 1 000 йен (чуть больше 9 USD). Ожидается, что таким образом Япония получит 50 млрд йен. Они пойдут на финансирование таможенного департамента и туристической индустрии.

Такие же сборы уже есть в Китае, Турции, Швеции и Мексике.

Но это пока лишь предложение. Зато уже точно известно, что налоги с 2022 года придется платить работающим во Вьетнаме иностранцам, сообщает asia-vietnam.ru
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