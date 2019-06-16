В мире
36 минут назад
Туристов могут заставить платить за выезд из Вьетнама
Депутат Национального собрания Нгуен Куок Хунг (Nguyen Quoc Hung) предложил ввести налог на выезд во Вьетнаме
Налог на выезд во Вьетнаме составит 3-5 USD с человека. Хунг предлагает тратить эти деньги на финансирование аэропортов и пунктов таможенного пропуска. Также их будут получать дипломатические представительства, занимающиеся защитой вьетнамцев за рубежом.
Налог на выезд составит 3-5 USD с человека
В своем заявлении депутат сослался на опыт Японии. С января этого года выезжающие из Страны Восходящего Солнца должны уплатить налог в 1 000 йен (чуть больше 9 USD). Ожидается, что таким образом Япония получит 50 млрд йен. Они пойдут на финансирование таможенного департамента и туристической индустрии.
Такие же сборы уже есть в Китае, Турции, Швеции и Мексике.
Но это пока лишь предложение. Зато уже точно известно, что налоги с 2022 года придется платить работающим во Вьетнаме иностранцам, сообщает asia-vietnam.ru
Налог на выезд во Вьетнаме составит 3-5 USD с человека. Хунг предлагает тратить эти деньги на финансирование аэропортов и пунктов таможенного пропуска. Также их будут получать дипломатические представительства, занимающиеся защитой вьетнамцев за рубежом.
Налог на выезд составит 3-5 USD с человека
В своем заявлении депутат сослался на опыт Японии. С января этого года выезжающие из Страны Восходящего Солнца должны уплатить налог в 1 000 йен (чуть больше 9 USD). Ожидается, что таким образом Япония получит 50 млрд йен. Они пойдут на финансирование таможенного департамента и туристической индустрии.
Такие же сборы уже есть в Китае, Турции, Швеции и Мексике.
Но это пока лишь предложение. Зато уже точно известно, что налоги с 2022 года придется платить работающим во Вьетнаме иностранцам, сообщает asia-vietnam.ru