40 минут назад
20-летняя девушка умерла от поцелуя с любимым парнем
Женщина утверждает, что ее 20-летняя дочь умерла от поцелуя. Причиной смерти девушки оказалась тяжелейшая аллергическая реакция на арахис.
Парень понятия не имел о том, что у его девушки такая тяжелая аллергия на арахис. Вскоре после поцелуя у Мириам начались серьезные проблемы с дыханием. Она воспользовалась своим ингалятором для астмы, но он не дал никакого эффекта. Затем девушка спросила бойфренда о том, не ел ли он арахиса. Когда парень ответил утвердительно, Мириам попросила срочно вызвать скорую помощь.
Парамедики прибыли на место происшествия через 8 минут и приступили к реанимации. Однако Мириам столкнулась с кардиопульмональным шоком прямо в скорой помощи. Врачи больницы пытались ее спасти, но повреждения оказались необратимыми. Вскоре после госпитализации Мириам умерла. Вскрытие показало, что девушка перенесла тяжелейшую аноксию головного мозга - разновидность гипоксии, при которой мозг полностью лишается доступа кислорода.
Теперь ее мать хочет предупредить других людей от повторения подобных страшных ошибок. Буквально за несколько дней до смерти Мириам рассказала своей матери о том, как сильно она любит своего бойфренда, и как довольна тем, что нашла его, сообщает menzela.ru