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45 минут назад
Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека
Число погибших при взрыве на танкере "ВФ Танкер-16" в Махачкале выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех жертвах. По сведениям судоходной компании "Волжское пароходство", в больнице скончался один из моряков, доставленных в медучреждение.
Инцидент произошел в ночь на 11 июня в порту Махачкалы. В республиканскую клиническую больницу были доставлены трое пострадавших, три человека погибли, сообщает www.mk.ru
Инцидент произошел в ночь на 11 июня в порту Махачкалы. В республиканскую клиническую больницу были доставлены трое пострадавших, три человека погибли, сообщает www.mk.ru