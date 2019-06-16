В России

45 минут назад

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

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Число погибших при взрыве на танкере "ВФ Танкер-16" в Махачкале выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех жертвах. По сведениям судоходной компании "Волжское пароходство", в больнице скончался один из моряков, доставленных в медучреждение.  

Инцидент произошел в ночь на 11 июня в порту Махачкалы. В республиканскую клиническую больницу были доставлены трое пострадавших, три человека погибли, сообщает www.mk.ru

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