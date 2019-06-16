В России

37 минут назад

На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей

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Вместо сливочного масла школы и детсады города получали фальсифицированный продукт, содержащий пальмовое масло

Сотрудники МВД по Дагестану вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ задержали руководителя муниципального учреждения Махачкалы и троих предпринимателей, подозреваемых в хищении более 71 млн рублей на поставках в городские школы и детские сады фальсифицированного сливочного масла. 

Как сообщил «АиФ Дагестан» представитель республиканского УФСБ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, сговорившись с индивидуальными предпринимателями и ограничивая конкуренцию, заключали государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений города.
Но, фактически под видом сливочного масла, образовательные учреждения получали фальсифицированный продукт, который содержал растительные жиры (пальмовое масло), вредный для организма и значительно дешевый по стоимости. Мошенники закупали продукт по 90 рублей за килограмм и продавали школам и детсадам Махачкалы по цене более 300 рублей.

13 июня в домах подозреваемых и принадлежащих им торгово-производственных помещения проведены обыски. 

Расследование ведет следственное управление МВД по Дагестану, сообщает www.dag.aif.ru

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