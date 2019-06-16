У Октябрьского моста опрокинулся «Шевроле»

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Вечером 15 июня в Липецке на Октябрьском мосту опрокинулся столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Шевроле». Авария произошла когда «Ларгус» выезжал с заправки и не пропустил иномарку. От удара «Шевроле» опрокинулся.



В аварии травмы получила женщина сидевшая за рулем «Шевроле», от госпитализации она отказалась.



