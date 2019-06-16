Происшествия

вчера, 22:38

У Октябрьского моста опрокинулся «Шевроле»

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#авария #ДТП
У Октябрьского моста опрокинулся «Шевроле»
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Вечером 15 июня в Липецке на Октябрьском мосту опрокинулся столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Шевроле». Авария произошла когда «Ларгус» выезжал с заправки и не пропустил иномарку. От удара «Шевроле» опрокинулся.

В аварии травмы получила женщина сидевшая за рулем «Шевроле», от госпитализации она отказалась.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Ну что вы привязались

47 минут назад
отдохнуть прилегла
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Ka*65iz3*PA

48 минут назад
как корабль назовешь, так он и поплывет... в данном случае, что-то подобное: какой номер дашь, то с машиной и случится
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Не удивительно

51 минуту назад
Шевроле гавно машина, сделаная из дерьма для нищебродов.
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Аквамойка

вчера, 23:03
Днище чистое,хорошо помыто.
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