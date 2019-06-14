Происшествия
сегодня, 16:49
На улице Гагарина «ВАЗ» врезался в дерево
Перед этим «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай».
Сегодня днем в Липецке на улице Гагарина автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с «Хендай» и врезался в дерево.
Как рассказывают очевидцы аварии, «ВАЗ» двигался в сторону кольца Трубного завода, а водитель «Хендай» выполнял разворот. После столкновения «ВАЗ» вылетел на обочину и врезался в дерево.
В аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».
Как рассказывают очевидцы аварии, «ВАЗ» двигался в сторону кольца Трубного завода, а водитель «Хендай» выполнял разворот. После столкновения «ВАЗ» вылетел на обочину и врезался в дерево.
В аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».
Викторм
Наша