На улице Гагарина «ВАЗ» врезался в дерево

Перед этим «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай».

Сегодня днем в Липецке на улице Гагарина автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с «Хендай» и врезался в дерево.Как рассказывают очевидцы аварии, «ВАЗ» двигался в сторону кольца Трубного завода, а водитель «Хендай» выполнял разворот. После столкновения «ВАЗ» вылетел на обочину и врезался в дерево.В аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».