Происшествия

сегодня, 16:49

На улице Гагарина «ВАЗ» врезался в дерево

2 1018
#Авария #ДТП
2
На улице Гагарина «ВАЗ» врезался в дерево

Перед этим «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай».

Сегодня днем в Липецке на улице Гагарина автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с «Хендай» и врезался в дерево. 

Как рассказывают очевидцы аварии, «ВАЗ» двигался в сторону кольца Трубного завода, а водитель «Хендай» выполнял разворот. После столкновения «ВАЗ» вылетел на обочину и врезался в дерево. 

В аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
2 1018
#Авария #ДТП
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

18 минут назад
Всё гонзают...
ответить

Наша

30 минут назад
Пятница вечер начало приключений
ответить

Еще в рубрике

На улице Гагарина еще одна серьезная авария
#Авария #ДТП
4
На улице Гагарина еще одна серьезная авария

28 минут назад

Происшествия
На территории Липецкой области проведена спецоперация «Курьер»
#полиция
2
На территории Липецкой области проведена спецоперация «Курьер»

сегодня, 15:29

Происшествия
Липчанин ищет свидетелей избиения женщины в Университетском
#драка
19
Липчанин ищет свидетелей избиения женщины в Университетском

сегодня, 15:04

Происшествия
В Задонском районе автомобиль снес остановку
#Авария #ДТП
12
В Задонском районе автомобиль снес остановку

сегодня, 14:28

Происшествия
12 человек погибли на водоемах Липецкой области с начала купального сезона
#происшествия на воде
8
12 человек погибли на водоемах Липецкой области с начала купального сезона

сегодня, 13:01

Происшествия
Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск
#кража
18
Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск

сегодня, 12:35

Происшествия