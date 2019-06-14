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В Липецкой области дожди и до +27

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#дожди
В Липецкой области дожди и до +27

Днем 15 июня через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт, который принесет с собой умеренные дожди. 

Небольшие дожди также ожидаются местами ночью 16 июня. Но уже днем 16 июня и 17 июня прогнозируется без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, 5-10 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренный дождь, гроза. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем - от 24 до 26 градусов тепла.

День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.

739
#дожди

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