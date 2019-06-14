В России

сегодня, 16:28

Вейпы стали популярнее сигарет

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#курение #вейп
Импорт систем нагревания табака и электронных сигарет в 2018 году вырос вдвое — до 1,8 млн устройств. Производство табачных палочек для нагревания в России выросло в 500 раз, говорится в документах Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия»

Продажи обычных сигарет на этом фоне падают. По мнению экспертов, это значит, что россияне не бросают курить, а переходят на другие никотиносодержащие продукты. 

Одна из причин роста популярности вейпов и айкосов — отсутствие жесткого регулирования их оборота, рассказали в пресс-службе Минсельхоза. В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что электронные девайсы вызывают сильную никотиновую зависимость. 
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#курение #вейп

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