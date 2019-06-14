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сегодня, 16:27

Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные

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#статистика
Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат. Об этом рассказал «Известиям» глава ведомства Павел Малков. 

«Вдумайтесь: 88% промышленных предприятий уточняют свою отчетность уже после того, как подали ее нам в официальном порядке. Причем расхождение с первоначальными данными иногда бывает в разы, а то и на порядки», — заявил он. 

В ведомстве считают, что это отрицательно влияет на точность статистических данных. 

Сейчас ведомство работает над тем, чтобы сделать наказание за неверные данные неотвратимым, для чего будет применяться автоматизация процесса выставления претензии. 
143
#статистика

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