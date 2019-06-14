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Система быстрых платежей Центробанка заработает для юрлиц
Система быстрых платежей Центробанка (СБП) в ближайшее время начнет работу для юридических лиц. Об этом «Известиям» сообщил источник на финансовом рынке.
Информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса — Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс. В последнем уточнили, что к разработке новой опции планируют приступить в III квартале этого года. Источник «Известий» на финансовом рынке добавил, что это станет третьим этапом развития системы быстрых платежей. Размер комиссии по таким переводам пока обсуждается, добавили в банках.
В ЦБ рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления.
Эксперты и кредитные организации приветствовали нововведение, однако указали, что остается под вопросом, по какому номеру будут идентифицировать организации, а также как будет вестись бухгалтерский учет операций.
Информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса — Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс. В последнем уточнили, что к разработке новой опции планируют приступить в III квартале этого года. Источник «Известий» на финансовом рынке добавил, что это станет третьим этапом развития системы быстрых платежей. Размер комиссии по таким переводам пока обсуждается, добавили в банках.
В ЦБ рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления.
Эксперты и кредитные организации приветствовали нововведение, однако указали, что остается под вопросом, по какому номеру будут идентифицировать организации, а также как будет вестись бухгалтерский учет операций.