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сегодня, 16:26

Система быстрых платежей Центробанка заработает для юрлиц

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Система быстрых платежей Центробанка (СБП) в ближайшее время начнет работу для юридических лиц. Об этом «Известиям» сообщил источник на финансовом рынке. 

Информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса — Райффайзенбанке, РНКО «Платежный центр» и в банке АК Барс. В последнем уточнили, что к разработке новой опции планируют приступить в III квартале этого года. Источник «Известий» на финансовом рынке добавил, что это станет третьим этапом развития системы быстрых платежей. Размер комиссии по таким переводам пока обсуждается, добавили в банках. 

В ЦБ рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления. 

Эксперты и кредитные организации приветствовали нововведение, однако указали, что остается под вопросом, по какому номеру будут идентифицировать организации, а также как будет вестись бухгалтерский учет операций. 
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