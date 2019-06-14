В Задонском районе автомобиль снес остановку

Водитель госпитализирован.

Сегодня в деревне Колесово Задонского района автомобиль «Фольксваген» снес остановку и опрокинулся на крышу. По словам жителей села, машина двигалась с высокой скоростью.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.



