Общество
16 минут назад
В Задонском районе автомобиль снес остановку
Водитель госпитализирован.
Сегодня в деревне Колесово Задонского района автомобиль «Фольксваген» снес остановку и опрокинулся на крышу. По словам жителей села, машина двигалась с высокой скоростью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.