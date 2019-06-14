Происшествия

9 минут назад

12 человек погибли на водоемах Липецкой области с начала купального сезона

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#происшествия на воде

И 22-м была оказана помощь.

К 14 июня с начала купального сезона на водоемах Липецкой области погибли 12 человек. Как расcказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, четверо из них по результатам экспертиз были признаны утонувшими. Гибель остальных связана с состоянием их здоровья, в том числе с сердечными приступами.

В то же время по данным пресс-службы УГПСС по Липецкой области, спасателями была оказана помощь 22-м тонувшим.

По данным этих двух организаций, основными причина гибели и происшествий на воде остаются состояние здоровья, купание в неположенном месте и состояние алкогольного опьянения.

Увеличению происшествий на воде способствует жаркая погода. Даже официальный запрет на купание на пляжах не останавливает липчан. Поэтому спасатели напоминают жителям региона правила поведения при купании:

- Купаться следует в установленных местах на пляжах, предварительно посоветовавшись с врачом о продолжительности пребывания в воде и на солнце.

- Не рекомендуется купаться при болезнях сердца, при склонности к обморокам и припадкам, при повреждении барабанной перепонки.

- Купаться разрешается через 1,5-2,0 часа после приема пищи.

- В воду следует входить осторожно, не прыгать с разбега, оставаться в воде не более 10-15 минут.
- После купания нужно отдохнуть в тени.

- Солнечную ванну следует принимать до купания.

- Каждый человек должен научиться плавать, без этого навыка, заходить в воду глубже, чем по пояс опасно.

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#происшествия на воде

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