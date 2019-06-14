Происшествия

35 минут назад

Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск

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#кража
Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск

Отделом полиции №8 УМВД России по Липецку устанавливается личность подозреваемого в краже: мужчина использовал чужую банковскую карту для своих покупок.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 28 мая, используя банковскую карту найденную в магазине на улице Гагарина, мужчина совершил ряд покупок на сумму 11 400 рублей. Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения.

На вид подозреваемому в краже 30-35 лет, рост 170-175 см. Был одет: футболка черного цвета с надписью и рисунком белого цвета, джинсы синего цвета.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого или обстоятельствах кражи, позвонить по телефонам 02, 8(4742) 35-89-44 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.   
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#кража

Комментарии (2)

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для Увася

6 секунд назад
Ну конечно сидят все операторы и снимают его, сразу видно не работаешь и что в банке находится не знаешь
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Увася

4 минуты назад
Тому кто снимал это видео надо руки оторвать. Ничего не видно, еще бы отошёл на 10 метров и оттуда снимал
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