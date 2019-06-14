Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск

Отделом полиции №8 УМВД России по Липецку устанавливается личность подозреваемого в краже: мужчина использовал чужую банковскую карту для своих покупок.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 28 мая, используя банковскую карту найденную в магазине на улице Гагарина, мужчина совершил ряд покупок на сумму 11 400 рублей. Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения.



На вид подозреваемому в краже 30-35 лет, рост 170-175 см. Был одет: футболка черного цвета с надписью и рисунком белого цвета, джинсы синего цвета.



Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого или обстоятельствах кражи, позвонить по телефонам 02, 8(4742) 35-89-44 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.

