35 минут назад
Мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам, теперь он объявлен в розыск
Отделом полиции №8 УМВД России по Липецку устанавливается личность подозреваемого в краже: мужчина использовал чужую банковскую карту для своих покупок.
На вид подозреваемому в краже 30-35 лет, рост 170-175 см. Был одет: футболка черного цвета с надписью и рисунком белого цвета, джинсы синего цвета.
Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого или обстоятельствах кражи, позвонить по телефонам 02, 8(4742) 35-89-44 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.
для Увася
Увася