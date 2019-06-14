67-летний липчанин в третий раз попался пьяным за рулем

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.

9 июня отделом дознания Отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в этот день инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 67-летнего мужчины. При общении с ним сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, к тому же при себе у него не было прав. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.



Выяснилось, что пенсионер уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.

