Происшествия
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67-летний липчанин в третий раз попался пьяным за рулем
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.
9 июня отделом дознания Отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в этот день инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 67-летнего мужчины. При общении с ним сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, к тому же при себе у него не было прав. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
Выяснилось, что пенсионер уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в этот день инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 67-летнего мужчины. При общении с ним сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, к тому же при себе у него не было прав. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
Выяснилось, что пенсионер уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.
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