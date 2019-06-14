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67-летний липчанин в третий раз попался пьяным за рулем

4 878
#правила дорожного движения
67-летний липчанин в третий раз попался пьяным за рулем

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.

9 июня отделом дознания Отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в этот день инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ленд Ровер» под управлением 67-летнего мужчины. При общении с ним сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, к тому же при себе у него не было прав. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Выяснилось, что пенсионер уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.
4 878
#правила дорожного движения

Комментарии (4)

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6 минут назад
Отнять пожизненно права!!!
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Олень

34 минуты назад
че пристали? ну любит человек выпить, а воланчик вон трепаться любит. Что теперь
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Серый

54 минуты назад
Если бы пенсионер управлял москвичем412 можно было бы удивится, а этот откупиться или племянник отмажет
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" Похождения бравого солдата Швейка "

56 минут назад
" Это лишь чистая случайность и промысел божий, как сказал старик Ваничек из Пельгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму".
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