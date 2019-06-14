В закусочной нашли поддельную водку

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку сведений о незаконной реализации алкоголя в закусочной «Звездочка» (улица Краснозаводская).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверяющие нашли в закусочной 28 бутылок водки с поддельными акцизными марками.



По материалам проверки были возбуждены уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 327.1 УК РФ ( изготовление, использование и сбыт для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).



Следственные органы, устанавливают обстоятельства совершения преступлений и круг причастных к ним лиц.

