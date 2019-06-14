сегодня, 11:53
В закусочной нашли поддельную водку
Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку сведений о незаконной реализации алкоголя в закусочной «Звездочка» (улица Краснозаводская).
По материалам проверки были возбуждены уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 327.1 УК РФ ( изготовление, использование и сбыт для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).
Следственные органы, устанавливают обстоятельства совершения преступлений и круг причастных к ним лиц.
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