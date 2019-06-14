Общество

сегодня, 11:53

В закусочной нашли поддельную водку

8 579
#фальсификат
В закусочной нашли поддельную водку

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку сведений о незаконной реализации алкоголя в закусочной «Звездочка» (улица Краснозаводская).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверяющие нашли в закусочной 28 бутылок водки с поддельными акцизными марками.

По материалам проверки были возбуждены уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 327.1 УК РФ ( изготовление, использование и сбыт для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).

Следственные органы, устанавливают обстоятельства совершения преступлений и круг причастных к ним лиц. 
8 579
#фальсификат

Комментарии (8)

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В РЫГАЛОВКАХ

2 минуты назад
Все поддельное.
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Пан Слива

4 минуты назад
Хорошее заведение, всегда спрашивают: вам водочки или самогон?
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Гость

29 минут назад
Давно уже разливают в тару б/у, и хрень докапаешься.. Купил в лобазе вискас, паленая ска хрень, пить вообще невозможно
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Етить колотить - новость!

33 минуты назад
Давно всем известно, что в этих рыгаловках палёное пойло продают, денатурат! А тут проверяющие удивляются: "ЁЁЁЁ, да тут водовка без акциза... ЦЕЛЫХ... 28 пузырей!"
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АНТИСПАМ

39 минут назад
Спамосёр Eroon, не верил, но что бы обкончаться и оху.еть не нужно ходить в качалку, а надо жрать химию. Опробовал на себе лично и результат Eroonа удивил: за две недели пузо выросло до "зеркальной болезни", отвалился орган, и скинул пару кило при весе 165 кг., а у жены Eroonа заросла дырка в попе и убралось в талии пару сантиметров, при имевшихся 120 см.! и это все химия! Реально крутая штука, а вычитал спамосёр о ней здесь ---- http://gыgы.gоgо/pisdoblog )))
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Фёдор

51 минуту назад
А вы думали за счёт чего эти рыгаловки существуют .
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Правда что ли?

сегодня, 12:04
Ой ,а мы то думали там настоящая заводская, скорее всего это какой то наговор, вот в других загрузочных 100% настоящая заводская!
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Eroon

сегодня, 12:03
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
ответить

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