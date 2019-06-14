Депутаты горсовета возмутились охраной школ за счет родителей

В городском Совете депутатов сегодня обсуждали муниципальную программу «Развитие образования города Липецка» за 2018 год.



Депутат Владимир Хожайнов поднял тему охраны школ и детских садов учреждений.



- Осталось 2,5 месяца до начала учебного года. До сих пор на средства родителей охраняется муниципальное имущество. Когда это прекратится? – возмутился парламентарий.



По словам председателя департамента образования администрации Липецка Александра Мочалова, вся проблема заключается в отсутствии финансирования. Методические рекомендации уже разработаны, их направят в образовательные учреждения. Ведомством был произведен расчет стоимости охранных услуг, и направлен в администрацию города для включения в бюджет города.



- Охрана образовательных организаций ведется за счет родителей. Это неправильно, этого быть не должно. Охраняется не только жизнь и здоровье детей, но и муниципальное имущество. У нас практически не осталось в Черноземье регионов, где бы родители платили за охрану. Это нонсенс, этого быть не должно, - заявила председатель постоянной комиссии по образованию Ольга Прокопенко.



Во время обсуждения программы Александр Мочалов рассказал о меры по созданию дополнительных мест в детских садах и школах.



- Для ликвидации очереди в детские сады, снижение наполняемости действующих дошкольных групп в 2019 году планируется сдача в эксплуатацию детсада в микрорайоне «Елецкий» и семи ясельных корпусов, строительство трех детских садов и еще одного ясельного корпуса, перепрофилирование 27 групп для детей от 3 до 7 лет под ясельные, - рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов. - Кроме того, для перевода учащихся в одну смену уже в текущем году сдадут школы в районе улицы 50 лет НЛМК и м-не «Победа», а к 2021 году планируют возвести еще 3 школы.

