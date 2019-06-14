Общество

сегодня, 11:44

Депутаты горсовета возмутились охраной школ за счет родителей

27 2120
#школы
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Депутаты горсовета возмутились охраной школ за счет родителей
В городском Совете депутатов сегодня обсуждали муниципальную программу «Развитие образования города Липецка» за 2018 год. 

Депутат Владимир Хожайнов поднял тему охраны школ и детских садов учреждений. 

- Осталось 2,5 месяца до начала учебного года. До сих пор на средства родителей охраняется муниципальное имущество. Когда это прекратится? – возмутился парламентарий. 

По словам председателя департамента образования администрации Липецка Александра Мочалова, вся проблема заключается в отсутствии финансирования. Методические рекомендации уже разработаны, их направят в образовательные учреждения. Ведомством был произведен расчет  стоимости охранных услуг, и направлен в администрацию города для включения в бюджет города. 

- Охрана образовательных организаций ведется за счет родителей. Это неправильно, этого быть не должно. Охраняется не только жизнь и здоровье детей, но и муниципальное имущество. У нас практически не осталось в Черноземье регионов, где бы родители платили за охрану. Это нонсенс, этого быть не должно, - заявила председатель постоянной комиссии по образованию Ольга Прокопенко.   

Во время обсуждения программы Александр Мочалов рассказал о  меры по созданию дополнительных мест в детских садах и школах.

- Для ликвидации очереди в детские сады, снижение наполняемости действующих дошкольных групп в 2019 году планируется сдача в эксплуатацию детсада в микрорайоне «Елецкий» и семи ясельных корпусов, строительство трех детских садов и еще одного ясельного корпуса, перепрофилирование 27 групп для детей от 3 до 7 лет под ясельные, - рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов. - Кроме того, для перевода учащихся в одну смену уже в текущем году сдадут школы  в районе улицы 50 лет НЛМК и м-не «Победа», а к 2021 году планируют возвести еще 3 школы.  
27 2120
#школы
1

Комментарии (27)

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Как гость
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5 минут назад
Да всё они знали, просто дурака включили. Не верьте.
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Мимоходом

15 минут назад
Только узнали? Нафига они нужны такие тормознутые депутаты горсовета!
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житель

17 минут назад
Хожайнов,достаньте из своих карманов, один раз премию все депутаты отдайте на охрану- на сто лет хватит липецким школам и детсадам!!!! И на выпускные в школа трезвые ходите, поздравить выпускников путем не можете,через губу не переплюните, с красными мордами и перегаром ходите! В прошлом году видели,по сейчас на дисках у выпускников маячите! Как только не стыдно ,пришел,ржал ,как конь!
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просто так

24 минуты назад
Эх хороша бронзовая училочка!
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А ВЫ

27 минут назад
Мочалова сократите и будут деньги.
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гость

34 минуты назад
Наталья, Деньги выделить надо давно на охрану. Откуда , из тумбочки ?
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Гость

39 минут назад
Да и охрану охраной толком не назовешь!!!скорее менеджер по запрету ходить без бахилл
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No-Till

42 минуты назад
а у нас в году 2004 охранник бухал с нами в школе, вот было весело......
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Яна

42 минуты назад
На Соколе все школы в 2 смены. ДОКОЛЕ?!!
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Житель

44 минуты назад
ТОЛЬКО УЗНАЛИ? ОНИ ЧТО БЕЗДЕТНЫЕ ВСЕ? ИЛИ У НИХ ДЕТИ УЧАТСЯ В МЮНХЕНЕ.
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