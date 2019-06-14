За 27 спиленных дубов двое жителей области отправятся на исправительные работы

Прокуратура Задонского района совместно с Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой провела проверку по факту незаконной заготовки древесины.

В ходе проверки, установлено, что двое жителей села Калинино на территории Скорняковского участкового лесничества, не заключая договор на порубку лесных насаждений, спилили 27 сухостойных дубов.



При попытке похитить заготовленную древесину они были обнаружены работниками Донского лесничества.



Размер ущерба, причиненного лесному хозяйству, составил более 28 тысяч рублей.



На основании материалов прокурорской проверки в отношении виновных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору).



В настоящее время приговором суда виновным назначено наказание в виде обязательных работ.



Одновременно с этим прокурор Задонского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного незаконной порубкой лесных насаждений.



Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

