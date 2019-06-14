Общество

сегодня, 11:40

За 27 спиленных дубов двое жителей области отправятся на исправительные работы

10 706
#лес
За 27 спиленных дубов двое жителей области отправятся на исправительные работы

Прокуратура Задонского района совместно с Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой провела проверку по факту незаконной заготовки древесины. 

В ходе проверки, установлено, что двое жителей села Калинино на территории Скорняковского участкового лесничества, не заключая договор на порубку лесных насаждений, спилили 27 сухостойных дубов.

При попытке похитить заготовленную древесину они были обнаружены работниками Донского лесничества.

Размер ущерба, причиненного лесному хозяйству, составил более 28 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении виновных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору). 

В настоящее время  приговором суда виновным назначено наказание в виде обязательных работ.

Одновременно с этим прокурор Задонского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного незаконной порубкой лесных насаждений.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
10 706
#лес

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Dim

1 минуту назад
За сухостой? Во бред.
ответить

Вася

2 минуты назад
А за спиленную Сибирь получат по замку в Италии.
ответить

Аа

23 минуты назад
Посмотрите снимки со спутника в Сибири, вот там да, масштабы... Не то что тут.
ответить

Да,точно

33 минуты назад
Там сухостой срубили-и статья,а весь Зелёный остров изрубили,живые деревья-так и надо.Прокуратура-молчок
ответить

Анна

42 минуты назад
Ребята, на Чехова 40 сгорел сегодня дом!
ответить

народ

46 минут назад
Ну если дубы сухостойные , им премию за это надо выписать , как санитарам леса.Лесхоз за очистку от валежника и сухостоя взял бы приличные деньги !
ответить

А это зачем было бегать?

56 минут назад
А кроме ответит за остров? По пелили бросили и на этом работа по реконструкции закончилась? Ждём пока всё по новой зарастёт и опять Бельгия надо тратить чтоб хот траву там покрасить. ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ВЫРУБАТЬ ЕСЛИ НА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НЕ ДОСТАТОЧНО БЫЛО ДЕНЕГ????????? Или что котов те к продаже и ищете достойного покупателя с длинным кошельком?
ответить

Кому на Руси жить хорошо?

сегодня, 11:59
В полях-господская трава, в лесу-господские дрова...
ответить

Владимир Высоцкий

сегодня, 11:47
"Порубили все дубы на гробы...!
ответить

Олень

сегодня, 11:46
за каждый дуб по месяцу надо!
ответить

Еще в рубрике

В закусочной нашли поддельную водку
#фальсификат
8
В закусочной нашли поддельную водку

сегодня, 11:53

Общество
Депутаты горсовета возмутились охраной школ за счет родителей
#школы
27
Депутаты горсовета возмутились охраной школ за счет родителей

сегодня, 11:44

Общество
Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня
#транспорт
12
Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня

сегодня, 11:37

Общество
На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова
#Вячеслав Трушов
4
На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова

сегодня, 11:30

Общество
В мэрии опровергли слухи о скором конце липецкого трамвая
#трамвай
61
В мэрии опровергли слухи о скором конце липецкого трамвая

сегодня, 10:25

Общество
Водитель и пассажиры влетевшего под КамАЗ автомобиля госпитализированы
#авария #ДТП
5
Водитель и пассажиры влетевшего под КамАЗ автомобиля госпитализированы

сегодня, 10:03

Общество