Общество

сегодня, 11:37

Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня

13 961
#транспорт
Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня
Маршрут, соединяющий 28 микрорайон и НЛМК, вновь начнёт работать 15 июня, сообщает департамент транспорта администрации города. 

Время отправления транспортных средств по маршруту от конечных остановочных пунктов с 15 июня будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru
13 961
#транспорт

Комментарии (13)

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Ну водилы

46 секунд назад
Держитесь. Теперь с вас по три шкуры драть будут. Убытки надо же компенсировать как то теперь
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Отлично!

8 минут назад
хоть одна позитивная новость на этом сайта.
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Опять гонки

10 минут назад
Начнуться
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Жители-пассажиры

11 минут назад
надеемся , что грубых водителей не будет на 330, как раньше. Новость приятная, но , посмотрим как работать будут на маршруте!
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Против всех

21 минуту назад
Администрация дорог и транспорта!,когда нагнули 330 маршрут, такую статью забабахали,какая Орлова недобросовестная.А сейчас как-то всё у вас скудненько,видимо рыльце в пушку.
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26 и30

52 минуты назад
плохо работают .Когда был 330,было хорошо и быстро,а сейчас между автобусами большие разрывы по времени .
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Водила330

сегодня, 12:08
Ура,ура,ура!!!9 месяцев скитаний и мы обратно в свой дом родной!!!
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Верните 380 и 309 маршруты

сегодня, 12:06
Уберите нахрен ваши муниципальные 33 и 33а, хватит издеваться над народом!!!!!!
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Eroon

сегодня, 12:03
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Л-а

сегодня, 11:54
Молодец Орлова, добилась правды, только сколько нервных клеток потеряла и кто ей будет возмещать упущенную материальную выгоду, да и бюджет потерял налоги.Кто виновен?Фамилии в студию! Когда же чиновники начнут материально отвечать за свой непрофессионализм?
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