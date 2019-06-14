Общество
сегодня, 11:37
Работу маршрута №330 возобновят с 15 июня
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Маршрут, соединяющий 28 микрорайон и НЛМК, вновь начнёт работать 15 июня, сообщает департамент транспорта администрации города.
Время отправления транспортных средств по маршруту от конечных остановочных пунктов с 15 июня будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
Время отправления транспортных средств по маршруту от конечных остановочных пунктов с 15 июня будет размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
13 961
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Опять гонки
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