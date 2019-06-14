сегодня, 11:30
На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова
Открытие памятной доски, посвященной Заслуженному врачу Российской Федерации Вячеславу Трушову приурочили ко Дню медицинского работника, а так же ко дню рождения самого доктора, которому 14 июня исполнилось бы 72 года.
Общий медицинский стаж Трушова составил сорок шесть лет. Из них более двадцати лет он посвятил развитию наркологической службы Липецкой области, преимущественно, в должности заместителя главного врача отдела профилактической службы ЛОНД, где совмещал работу врача-нарколога с просветительской деятельностью.
Особенно много сил Трушов отдавал профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Регулярно проводил семинары, лекции, активно выступал в печати, на радио и телевидении, в течение многих лет был редактором газеты «Наркологические вести».
Его методическими разработками и книгами по профилактике наркомании до сих пор пользуются врачи-наркологи, школьные психологи и педагоги. Опыт и знания Трушова Вячеслава Петровича вдохновили не одно поколение лидеров общественных организаций и молодежных объединений Липецкой области активно работать в продвижении здорового образа жизни.
Бухарин
Бухарин
Поддерживаю
Ирина