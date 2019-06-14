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На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова

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#Вячеслав Трушов
На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова

Открытие памятной доски, посвященной Заслуженному врачу Российской Федерации Вячеславу Трушову приурочили ко Дню медицинского работника, а так же ко дню рождения самого доктора, которому 14 июня исполнилось бы 72 года.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Вячеслав Трушов много лет занимался формированием здорового образа жизни у липчан, вел активную общественную и просветительскую деятельность. 

Общий медицинский стаж Трушова составил сорок шесть лет. Из них более двадцати лет он посвятил развитию наркологической службы Липецкой области, преимущественно, в должности заместителя главного врача отдела профилактической службы ЛОНД, где совмещал работу врача-нарколога с просветительской деятельностью. 

Особенно много сил Трушов отдавал профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Регулярно проводил семинары, лекции, активно выступал в печати, на радио и телевидении, в течение многих лет был редактором газеты «Наркологические вести». 

Его методическими разработками и книгами по профилактике наркомании до сих пор пользуются врачи-наркологи, школьные психологи и педагоги. Опыт и знания Трушова Вячеслава Петровича вдохновили не одно поколение лидеров общественных организаций и молодежных объединений Липецкой области активно работать в продвижении здорового образа жизни.
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#Вячеслав Трушов

Комментарии (4)

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Бухарин

29 минут назад
Трушов... Не, не слышал! Я поначалу думал, что это заведение хотят назвать в честь колдыря какого-нибудь! :-)))
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Бухарин

29 минут назад
Трушов... Не, не слышал! Я поначалу думал, что это заведение хотят назвать в честь колдыря какого-нибудь! :-)))
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Поддерживаю

47 минут назад
В его честь надо назвать улицу,я много раз читал его статьи,был Врач с большой буквы .
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Ирина

57 минут назад
В честь такого человека нужно улицу назвать!!!!
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