На здании областного наркодиспансера установили мемориальную доску в честь Вячеслава Трушова

Открытие памятной доски, посвященной Заслуженному врачу Российской Федерации Вячеславу Трушову приурочили ко Дню медицинского работника, а так же ко дню рождения самого доктора, которому 14 июня исполнилось бы 72 года.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Вячеслав Трушов много лет занимался формированием здорового образа жизни у липчан, вел активную общественную и просветительскую деятельность.



Общий медицинский стаж Трушова составил сорок шесть лет. Из них более двадцати лет он посвятил развитию наркологической службы Липецкой области, преимущественно, в должности заместителя главного врача отдела профилактической службы ЛОНД, где совмещал работу врача-нарколога с просветительской деятельностью.



Особенно много сил Трушов отдавал профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Регулярно проводил семинары, лекции, активно выступал в печати, на радио и телевидении, в течение многих лет был редактором газеты «Наркологические вести».



Его методическими разработками и книгами по профилактике наркомании до сих пор пользуются врачи-наркологи, школьные психологи и педагоги. Опыт и знания Трушова Вячеслава Петровича вдохновили не одно поколение лидеров общественных организаций и молодежных объединений Липецкой области активно работать в продвижении здорового образа жизни.