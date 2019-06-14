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Оправданного по обвинению в убийстве липецкого риэлтора парня снова отправят под суд
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Областной суд решил, что на мнение присяжных заседателей повлияли рассказы подсудимого о пытках.
Оправдательный приговор Задонского районного суда Липецкой области по делу, рассмотренному с участием суда присяжных, отменён.
Как сообщает пресс-служба областного суда, свой приговор Задонский районный суд вынес на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, которые ответили отрицательно на вопрос о виновности Стародубцева в инкриминируемом ему преступлении.
31-летний Максим Стародубцев органами следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие считало его виновным в убийстве 53-летнего жителя Задонского района Ивана Курбатова. Как установила экспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельных дробовых ранений головы и груди.
При подготовке уголовного дела к разбирательству в суде Максим Стародубцев заявил ходатайство о его рассмотрении судом присяжных. После оглашения коллегией присяжных оправдательного вердикта подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
Стоит ли говорить, что оправдательный приговор был обжалован в апелляционном порядке, если для судебной системы России нормой считается обвинительный приговор?
Жалобу подал признанный потерпевшим по делу брат убитого риэлтора. Также государственные обвинители подали апелляционное представление, в котором указывали на наличие обстоятельств, повлиявших на вынесение вердикта. Вчера областной суд рассмотрел апелляционные жалобу и представление, выслушал позиции участников процесса (оправданный Максим Стародубцев в судебное заседание не явился, передав в суд ходатайство о рассмотрении дела в порядке апелляции без его участия).
Сторона обвинения просила отменить приговор. Государственный обвинитель Иван Минаев сослался на незаконно сформированный состав коллегии присяжных. Как стало ясно после вынесения вердикта, один из присяжных скрыл информацию о том, что его супруга привлекалась к уголовной ответственности (впоследствии дело прекратили за примирением сторон). Представитель прокуратуры также указал на нарушения в ведении судебного процесса. Так, в ходе разбирательства подсудимый Максим Стародубцев многократно заявлял о применяемых к нему пытках, оглашал данные о личности Ивана Курбатова и свидетелей обвинения, указывал на конфликты убитого с его родственниками и коллегами по бизнесу. Оглашение таких сведений недопустимо в присутствии присяжных заседателей (это еще одна фишка российского правосудия). Также представитель прокуратуры указал на то, что негативное влияние на присяжных могла оказать публикация статьи на одном из липецких информационных порталов в сети Интернет (в свете недавнего нашумевшего уголовного дела Ивана Голунова такие ремарки прокурорского работника выглядят абсолютной дичью).
Выслушав позиции участников процесса, коллегия в составе судей Светланы Дедовой, Владимира Мирошника и Юрия Новичкова согласилась с доводами стороны обвинения. Суд постановил: оправдательный приговор Задонского районного суда Липецкой области от 01 апреля 2019 года отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в новом судебном составе.
Интересно, найдется ли в Задонском районе шесть человек, которые ничего не читали и не слышали о деле Максима Стародубцева, чтобы суду сформировать из них новую коллегию присяжных заседателей?
Игорь Луговой
Как сообщает пресс-служба областного суда, свой приговор Задонский районный суд вынес на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, которые ответили отрицательно на вопрос о виновности Стародубцева в инкриминируемом ему преступлении.
31-летний Максим Стародубцев органами следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие считало его виновным в убийстве 53-летнего жителя Задонского района Ивана Курбатова. Как установила экспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате огнестрельных дробовых ранений головы и груди.
При подготовке уголовного дела к разбирательству в суде Максим Стародубцев заявил ходатайство о его рассмотрении судом присяжных. После оглашения коллегией присяжных оправдательного вердикта подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
Стоит ли говорить, что оправдательный приговор был обжалован в апелляционном порядке, если для судебной системы России нормой считается обвинительный приговор?
Жалобу подал признанный потерпевшим по делу брат убитого риэлтора. Также государственные обвинители подали апелляционное представление, в котором указывали на наличие обстоятельств, повлиявших на вынесение вердикта. Вчера областной суд рассмотрел апелляционные жалобу и представление, выслушал позиции участников процесса (оправданный Максим Стародубцев в судебное заседание не явился, передав в суд ходатайство о рассмотрении дела в порядке апелляции без его участия).
Сторона обвинения просила отменить приговор. Государственный обвинитель Иван Минаев сослался на незаконно сформированный состав коллегии присяжных. Как стало ясно после вынесения вердикта, один из присяжных скрыл информацию о том, что его супруга привлекалась к уголовной ответственности (впоследствии дело прекратили за примирением сторон). Представитель прокуратуры также указал на нарушения в ведении судебного процесса. Так, в ходе разбирательства подсудимый Максим Стародубцев многократно заявлял о применяемых к нему пытках, оглашал данные о личности Ивана Курбатова и свидетелей обвинения, указывал на конфликты убитого с его родственниками и коллегами по бизнесу. Оглашение таких сведений недопустимо в присутствии присяжных заседателей (это еще одна фишка российского правосудия). Также представитель прокуратуры указал на то, что негативное влияние на присяжных могла оказать публикация статьи на одном из липецких информационных порталов в сети Интернет (в свете недавнего нашумевшего уголовного дела Ивана Голунова такие ремарки прокурорского работника выглядят абсолютной дичью).
Выслушав позиции участников процесса, коллегия в составе судей Светланы Дедовой, Владимира Мирошника и Юрия Новичкова согласилась с доводами стороны обвинения. Суд постановил: оправдательный приговор Задонского районного суда Липецкой области от 01 апреля 2019 года отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в новом судебном составе.
Интересно, найдется ли в Задонском районе шесть человек, которые ничего не читали и не слышали о деле Максима Стародубцева, чтобы суду сформировать из них новую коллегию присяжных заседателей?
Игорь Луговой
3 1085
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