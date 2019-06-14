Происшествия

сегодня, 07:01

«ВАЗ» влетел под грузовик на полном ходу

11 2531
#авария #ДТП
«ВАЗ» влетел под грузовик на полном ходу

Поздно вечером 13 июня на улице Московской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» въехал под грузовик и превратился груду металлолома. В машине находились четыре человека, все остались живы.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, большегруз остановился на светофоре, в этот момент в него и врезался легковой автомобиль. Целой в «ВАЗе» осталась только нижняя часть кузова. Удивительно, но при таких повреждения автомобиля все находившиеся в нем четыре человека остались живы.



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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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кино

15 минут назад
заявка на фильм Неуязвимый
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Интелигент

18 минут назад
А водитель фуры жив?
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Больше фото

30 минут назад
https://vk.com/wall-146919455_403734
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гость

32 минуты назад
Автоподставщики !
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Хэнк

39 минут назад
На этих ребят у Бога другие планы
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Дмитрич

39 минут назад
Там что то с тормозами было, одно колесо всего тормозило.
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липовский

44 минуты назад
Ахренеть! Там что духи находились или пьяным все не почем
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гость

44 минуты назад
Пить надо меньше, а ты их проверял на опьянение писака?
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Пить надо меньше

48 минут назад
Это сколько надо выжрать ....
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гость

сегодня, 07:26
Слава Богу все живы. Надеюсь теперь они заново оценят свое отношение к жизни , второго такого шанса не будет...
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