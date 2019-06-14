сегодня, 07:01
«ВАЗ» влетел под грузовик на полном ходу
Поздно вечером 13 июня на улице Московской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» въехал под грузовик и превратился груду металлолома. В машине находились четыре человека, все остались живы.
сегодня, 07:01
Поздно вечером 13 июня на улице Московской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» въехал под грузовик и превратился груду металлолома. В машине находились четыре человека, все остались живы.
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