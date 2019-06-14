«ВАЗ» влетел под грузовик на полном ходу

Поздно вечером 13 июня на улице Московской в Липецке автомобиль «ВАЗ-2114» въехал под грузовик и превратился груду металлолома. В машине находились четыре человека, все остались живы.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, большегруз остановился на светофоре, в этот момент в него и врезался легковой автомобиль. Целой в «ВАЗе» осталась только нижняя часть кузова. Удивительно, но при таких повреждения автомобиля все находившиеся в нем четыре человека остались живы.







