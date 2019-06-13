Елецкий «кузнечик» демонстрирует не лучшие результаты, поэтому – не скандалит

Павел Шалин далек от 8 метров, а его коллеги требуют отставки руководства ВФЛА.

Никак не может выйти на свой оптимальный уровень 32-летний елецкий прыгун в длину Павел Шалин.

При личном рекорде 8.33 сейчас он пытается приблизиться к восьми метрам, но – безрезультатно. Очередную попытку Шалин сделал в Кубке Подмосковья, который прошел в Жуковском и собрал приличную компанию участников.

Главный конкурентом Шалина был чемпион мира-2013 москвич Александр Меньков, который, впрочем, тоже не показал своей лучшей формы. Результат Менькова – 8.67. Шалин ответил прыжком на 8.64, а в следующих трех (!) попытках совершил заступы. В итоге москвич занял 1-е место, а наш земляк – 2-е.

Перед этим стартом принял участие еще и в подготовительных соревнованиях «Sand Day on Sunday» на столичном стадионе «Салют Гераклион. Прыгуны соревновались «на вылет» т.е. после каждой стадии отсеивался слабейший участник. Шалин дошел до финала где с результатом 7.60 уступил волгоградцу Денису Богданову – 7.84. По ходу турнира Павел показал свой лучшие результат во втором прыжке квалификации – 7.73.

Между тем, над российской «королевой спорта» нависла угроза «революции». Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала руководство Всероссийской ассоциации легкой атлетики (ВФЛА), которое, по ее мнению, недостаточно эффективно отстаивает интересы российских спортсменов. В частности, из-за этого до сих пор не снят запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать.…Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим», - опубликовала заявление Ласицкене.

К Марии с требованием смены руководства федерации присоединились и другие атлеты. В частности прыгуны в длину Даорья Клишина и победивший накануне Шалина Александр Меньков.

Но «елецкий кузнечик» пока демонстрирует неважные результаты. Поэтому ему в «путчах» участвовать не с руки.

Павел Шалин – 4-кратный чемпион России (2010, 2013, 2014, 2015), победитель Всемирных военных Игр (2015). Главный успех – чемпион Всемирной Универсиады в корейском Кванджу-2015 с результатом 8.29.



Фото vss.cska.ru

