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Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Женщина ослепла на один глаз
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз. Попытка ответчика оспорить это решение была отклонена апелляционной инстанцией, сообщает Российская Газета.
Пресс-служба Свердловского областного суда сообщает, что в 2017 году жительница Красноуфимска была планово госпитализирована в глазное отделение - ей предстояла операция по замене хрусталика левого глаза. Из-за некачественного хирургического вмешательства появились осложнения - началось кровотечение, а сам хрусталик встал неправильно.
В результате глаз стал нечувствительным к свету и перестал видеть. В августе женщине провели вторую операцию, снова неудачную - произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней пациентка вновь перенесла операцию, однако восстановить зрение врачи так и не смогли.
Специалисты фонда ОМС провели экспертизу качества медицинских услуг. В ходе проверки были выявлены многочисленные дефекты в документации, а также отсутствие этапного эпикриза за весь период пребывания больного в стационаре. Кроме того, не был проведен консилиум врачей, контрольное сканирование глазного яблока.
Пострадавшая пациентка подала иск в Красноуфимский районный суд с требованием выплаты морального ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того больница должна была покрыть около 15 тысяч материального ущерба и 5 тысяч рублей на юристов. Районный суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также - материальный ущерб и расходы на адвоката.
Пресс-служба Свердловского областного суда сообщает, что в 2017 году жительница Красноуфимска была планово госпитализирована в глазное отделение - ей предстояла операция по замене хрусталика левого глаза. Из-за некачественного хирургического вмешательства появились осложнения - началось кровотечение, а сам хрусталик встал неправильно.
В результате глаз стал нечувствительным к свету и перестал видеть. В августе женщине провели вторую операцию, снова неудачную - произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней пациентка вновь перенесла операцию, однако восстановить зрение врачи так и не смогли.
Специалисты фонда ОМС провели экспертизу качества медицинских услуг. В ходе проверки были выявлены многочисленные дефекты в документации, а также отсутствие этапного эпикриза за весь период пребывания больного в стационаре. Кроме того, не был проведен консилиум врачей, контрольное сканирование глазного яблока.
Пострадавшая пациентка подала иск в Красноуфимский районный суд с требованием выплаты морального ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того больница должна была покрыть около 15 тысяч материального ущерба и 5 тысяч рублей на юристов. Районный суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также - материальный ущерб и расходы на адвоката.