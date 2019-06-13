Дмитрий Лаврищев играет в «Переправе» по тайму, сборная «Центра» сразится за «бронзу»

Пока наш земляк не может забить в молодежном турнире.

Один из лучших бомбардиров группы «Центр» воспитанник елецкого футбола Дмитрий Лаврищев из волгоградского «Ротора-2» (13 мячей в сезоне) принял участие уже в двух матчах молодежного турнира ПФЛ «Переправа», который проходит в Саранске.

В этих соревнованиях выступают сборные всех пяти групп второго дивизиона (игроки не старше 21 года), а также молодежная сборная России до 20 лет.

В первом матче «Центр» в упорной борьбе команде «Запада» - 0:1, а единственный уроженец Липецкой области вышел на замену на 46-й минуте.

Сегодня «центральная сборная» наконец-то добилась первой победы – над «Востоком» со счетом – 3:2.

Лаврищев вновь был брошен в бой сразу после перерыва, когда его команда вела в счете – 1:0, но отличиться не сумел. В начале второго тайма «Восток» чуть не переломил ход матча. С интервалом всего в одну минуту хавбеки Илья Бурюкин из омского «Иртыша» и Даниил Большунов из «Сахалина» к исходу первой десятиминутки тайма вывели свою команду вперед – 2:1. Однако через 3 минуты «Центр» сравнял счет, а еще через пять – вырвал победу. В составе победителей отличились Александр Оленев («Химки-М») и Никита Суханов («Калуга), а решающий третий мяч игрок «Востока» Евгений Корбут из новосибирской «Сибири» забил в свои ворота.

Отметим, что пока ни один матч с участием «Центра» не обошелся без автогола. Исход первой встречи с «Западом» тоже решил мяч в свои ворота, только в этот раз сборная нашей пострадала: Сергей Михайлов из «Ротора-2» допустил досадную срезку.

Одержав одну победу и потерпев одно поражение, «Центр» занял 2-е место в своей подгруппе и сыграет за 3-е место в турнире.



Фото pfl-russia.com



Матч пройдет 15 июня в 13.00. А финал состоится в этот же день в 15.00.

Добавим, что в расширенный состав сборной «Центра» включали и защитника «Металлурга» Владислава Шадрина, но в окончательную заявку он не попал.