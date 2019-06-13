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В Москве электричка насмерть сбила двух человек

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В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза

Два человека погибли под колесами электрички в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Недалеко от станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги смертельно травмированы после наезда электропоезда Пушкино - Москва двое мужчин", - сообщили в транспортной полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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