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Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

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Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Несогласованная акция проводилась в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков, сообщает Интерфакс.

"Стеблин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 УК РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200.

К вечеру среды, как сообщали в полиции, в столичных ОМВД оставалось четыре человека.

Стеблин стал первым, кто понес наказание в административном порядке после вчерашней акции.
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