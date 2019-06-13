В России
сегодня, 20:24
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Несогласованная акция проводилась в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова
Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков, сообщает Интерфакс.
"Стеблин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 УК РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
12 июня в Москве прошла несогласованная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200.
К вечеру среды, как сообщали в полиции, в столичных ОМВД оставалось четыре человека.
Стеблин стал первым, кто понес наказание в административном порядке после вчерашней акции.
"Стеблин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 УК РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
12 июня в Москве прошла несогласованная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200.
К вечеру среды, как сообщали в полиции, в столичных ОМВД оставалось четыре человека.
Стеблин стал первым, кто понес наказание в административном порядке после вчерашней акции.