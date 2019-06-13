У уличных торговцев отобрали квас и трикотаж

Проверки, которые сами торговцы называют облавами, сегодня проходили на улице Московской, Лебедянском шоссе, и автодороге Липецк-Тамбов.

Новую победу в борьбе с уличной торговлей одержали сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Для этого «государевым людям» пришлось немало потрудиться. Они побывали с проверкой на улице Московской, а также проехали по Лебедянскому шоссе и автодороге Липецк-Тамбов.

Как сообщили в ведомстве, были задержаны 6 человек, которые осуществляли торговлю вне розничных рынков. За это нарушение закона на них составили протоколы об административном правонарушении, а товар изъяли. На этот раз проверяющие забрали 18 кег с прохладительными напитками и около 300 трикотажных изделий.

Победоносная борьба с уличной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года: склады временного хранения пополняются новыми товарами. Но продавцов на улицах меньше не становится.

Фото liptorg-cp.ru