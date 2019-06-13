Общество

27 минут назад

У уличных торговцев отобрали квас и трикотаж

6 164
У уличных торговцев отобрали квас и трикотаж

Проверки, которые сами торговцы называют облавами, сегодня проходили на улице Московской, Лебедянском шоссе, и автодороге Липецк-Тамбов.

Новую победу в борьбе с уличной торговлей одержали сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Для этого «государевым людям» пришлось немало потрудиться. Они побывали с проверкой на улице Московской, а также проехали по Лебедянскому шоссе и автодороге Липецк-Тамбов.

Как сообщили в ведомстве, были задержаны 6 человек, которые осуществляли торговлю вне розничных рынков. За это нарушение закона на них составили протоколы об административном правонарушении, а товар изъяли. На этот раз проверяющие забрали 18 кег с прохладительными напитками и около 300 трикотажных изделий.

Победоносная борьба с уличной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года: склады временного хранения пополняются новыми товарами. Но продавцов на улицах меньше не становится.

Фото liptorg-cp.ru

6 164

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гурман

1 минуту назад
А кто покупает пойло на пыльной трассе из рук старух, ссущих и срущих в соседних кустах? Все пластиковые стаканчике в говне и моче продавщицы. А некоторые из них пьют. ФУУУУУУУУ!!!!!!!
ответить

Говорят

5 минут назад
Мамонов то все. Тю-тю. Не стал для Уваркина Труселя с лифчиками отбирать. И поплатился. До свидания! Антон!
ответить

Ооо

6 минут назад
Киреевцы сегодня не только с Труселя и лифонами. Но ещё и с квасом)))
ответить

кость

8 минут назад
Гость, переезжай с хохляндии в Россию
ответить

Гость

10 минут назад
Как жили в рабстве так и живём ещё и налоги платим
ответить

меняется форма ,но не суть

14 минут назад
в Древнем Риме центурионы ходили по городу и отбирали квас и туники у горожан.
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем
Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем

сегодня, 18:21

Общество
Водитель маршрутки, промчавшийся по переходу на красный свет, оштрафован
#правила дорожного движения
16
Водитель маршрутки, промчавшийся по переходу на красный свет, оштрафован

сегодня, 14:56

Общество
Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»
#Евдокия Бычкова #награждение
111
Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»

сегодня, 13:31

Общество
«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
72
«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)

сегодня, 12:26

Общество
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей
#Цены #потребительская корзина #яйца
36
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей

сегодня, 11:58

Общество
В соцсетях накручивали голоса за выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов
#Почетный гражданин Липецка
20
В соцсетях накручивали голоса за выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов

сегодня, 11:44

Общество