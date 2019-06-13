Общество

30 минут назад

Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем

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Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем

Люди боятся рожать детей, потому что они не уверены в будущем, не знают, прокормят ли они свою семью завтра... 

Это весьма резкое заявление врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова сильно отличалось от других выступлений участников  Петербургского экономического форума. Задача власти – вернуть людям уверенность.  К выполнению этой задачи Артамонов приступил сразу на Форуме: 57 миллиардов рублей инвестиций, порядка 700 новых рабочих мест, федеральная поддержка по вопросам ЖКХ, строительства и социальной сферы. Все это – результат нескольких дней работы главы Липецкой области. 

Деньги на экологические программы

ПМЭФ-2019 проходил с 6 по 8 июня в Петербурге в 23-й раз. И впервые стал настоящим инвестиционным прорывом для Липецкой области. 
- Мы провели много встреч с потенциальными инвесторами, наладили контакты с послами разных стран. Всем интересна наша Липецкая земля, – подвел итоги форума Игорь Артамонов. 

Одно из главных соглашений врио губернатора подписал с Новолипецким металлургическим комбинатом. В рамках нацпроекта «Экология» НЛМК построит электростанцию для утилизации вторичных газов. Проект стоимостью 34,8 миллиарда рублей даст 240 новых рабочих мест. Впервые в России конвертерный газ будет использован для выработки электроэнергии и тепла. Это позволит снизить вредные выбросы на 653 тысячи тонн в год. Новые проекты и технологии позволят серьезно улучшить экологическую ситуацию. 

ОЭЗ: в полку резидентов прибыло

На полях Петербургского форума новые вливания получили и особые экономические зоны Липецкой области. В ОЭЗ регионального уровня «Тербуны» создадут комплекс по переработке масличных культур за 6 миллиардов рублей. Это будет новый завод по переработке бобов, сои и рапса, маслохранилище, на предприятии будет создано 190 новых рабочих мест. 

В ОЭЗ РУ «Данков» будет построена вторая очередь завода по производству дрожжей. Соглашение подписано с китайской компанией Angel Yeast. Первая очередь была запущена в 2018 году, там уже работает 500 человек. Расширение производства добавит еще 180 рабочих мест. Angel Yeast построила по всему миру 10 таких заводов. Наш – будет одним из крупнейших в Европе. 

А в федеральную ОЭЗ «Липецк» войдут сразу два новых резидента. Компания «Syngenta», один из мировых лидер в области производства средств защиты растений и ООО «Феникс», реализует проект по производству оборудования в экологической сфере.

Федеральная поддержка для областного ЖКХ

Еще одним важным событием ПМЭФ-2019 стало инвестиционное соглашение, подписанное администрацией Липецкой области с ПАО «Квадра». Ранее врио губернатора региона Игорь Артамонов отмечал, что от жителей региона в адрес компании поступает немало жалоб. Сегодня ситуация под личным контролем губернатора. Более того, по соглашению компания будет вкладывать прибыль в  инвестпроекты по развитию теплоэнергетики Липецкой области. Документ подписан в присутствии вице-премьера РФ Виталия Мутко. А это уже – федеральный уровень гарантий.

С Виталием Мутко у Игоря Артамонова на Форуме прошла отдельная встреча. Как результат – договоренность на 160 млн рублей господдержки для строительства водопровода на участках под ИЖС, выделенных многодетным семьям в Желтых Песках (единственный в России проект такого типа). 
Также врио губернатора поднял вопрос финансирования строительства и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения за счет федерального бюджета. Износ этих сетей в Липецкой области доходит до 80% и только силами региона проблему не решить. 

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Людям нужна уверенность в благополучном «завтра»

На дискуссионной площадке «Национальные цели развития» врио губернатора выступил с неожиданным заявлением.
 
- Люди боятся рожать, потому что они не уверены в своем будущем, – прямо сказал Игорь Артамонов. Эти слова явно задели вице-премьера Татьяну Голикову, и она спросила, в чем причина неуверенности людей.

- Неуверенность в будущем с точки зрения экономики, – ответил врио губернатора. – Люди не уверены, что будут выходить на определенный уровень дохода. Вы знаете, что средняя заработная плата не такая высокая, а тарифы все-таки обременяют. И люди не понимают – прокормят детей или нет.

По словам Игоря Артамонова, с локальными проблемами, например дорогами, регион может справиться сам. Но для того, чтобы вернуть людям веру в будущее, нужно усилиться по всем «фронтам» на федеральном уровне, на уровне Правительства. Это хорошо видно на примере здравоохранения.
- В Липецкой области не хватает 227 врачей. И заметной динамики положительной нет, несмотря на все программы, которые есть, – сказал Игорь Артамонов. – Наверное, нужно менять программу. Что-то в ней не так, потому что в ряде субъектов, с кем я не разговаривал, у всех эта проблема и мало у кого есть положительное решение.

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Возможно, такой «выпад» главы региона кто-то посчитает дерзким, но думаем именно так и должен действовать настоящий губернатор, который защищает жителей своего региона. Если так будут действовать все, то и программы будут работать в полную силу.

И еще, одной из главных целей, озвученных на ПМЭФ-2019 президентом Владимиром Путиным, является благополучие и достаток человека. Игорь Артамонов считает, что главная задача власти – вернуть людям уверенность в будущем. Уверенность, в основе которой как раз благополучие и достаток. И в этом позиции президента и врио губернатора Липецкой области полностью совпадают.

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