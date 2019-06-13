Стали известны подробности кровавого сватовства в Липецке

Сегодня в Советском районом суде Липецка продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летней Оксаны К., которую обвиняют в нанесении ножевого ранения и побоев матери жениха ее дочери.

Дело было вечером 19 октября 2018 года в молодоженке на улице Циолковского. По версии следствия, во время знакомства с будущей родственницей, Оксана, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 52-летнюю женщину, сломав ей ребра. Чтобы загладить вину, Оксана отправилась за спиртным. Вернувшись, она обнаружила у дочери телесные повреждения. Вступившись за неё, женщина ударила хозяйку квартиры ножом в бедро. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Сегодня в суд для дачи показаний были приглашены несостоявшиеся молодожены. Первой выступала дочь обвиняемой Кира. Она рассказала, что пришла в гости к своему ухажёру Андрею с мамой, где их ждала потенциальная свекровь Жанна Ш. На столе стояла начатая бутылка водки. Без лишних разговоров они начали ее допивать.

- Так сходу и начали выпивать, - уточнил заместитель председателя Советского суда Александр Устинов, на что получил утвердительный ответ.

Спустя полтора часа посиделок в гости зашла соседка Жанны Татьяна. Увидев пустой стол, женщина предложила сходить в магазин. По словам Киры, за добавкой пошли все кроме Жанны. Когда спиртное было куплено Кира и Алексей зашли в квартиру и поставили на стол водку. А ее мать вместе с Татьяной остались на улице.

- Мы сели на диван, Жанна ходила по коридору, - продолжила показания девушка. – Вдруг я почувствовала укол в спину и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела лежащую Жанну, а между нами кровь, но я не поняла, чья. Позже врачи сказали, что у меня колотая рана грудного отдела. Мамы к тому моменту в комнате не было, Алексей сказал, что ее забрали в полицию.

- Может между кем-то из участников застолья был конфликт, - поинтересовался председательствующий по делу Александр Устинов.

- Нет, никаких конфликтов не было, - вспоминает Кира. – Уже потом Лёша сказал, что иногда у мамы такое бывает. Я еще тогда спросила, почему он раньше не мог сказать об этом.

Кира отказалась от госпитализации, но заявление на «свекровь» написала. Правда до их пор не знает, было ли возбуждено уголовное дело. Девушка уверяет, что никаких бумаг она не получала Поэтому суд принял решение сделать запрос в правоохранительные органы.

Также она пересказала версию о произошедшем, услышанную от Алексея: когда ее мать вернулась в комнату, то решила наказать Жанну и воткнула ей нож в бедро.

Следом слово держал Алексей, который 11 лет назад уже становился героем публикации GOROD48, правда тогда он выступал не свидетелем, а обвиняемым по уголовному делу о нападении на граждан Камеруна и Алжира. Он не стал скрывать, что Кира была его девушкой на момент знакомства Оксаны и Жанны. Помнит, что выпивали, но вот с момента похода в магазин за добавкой его показания стали отличаться от того, что рассказала Кира. Честно признался, что к тому моменту он изрядно пьян.

- Когда мы вернулись, Кира села мне на колени, а Оксана сидела за столом, - вспоминает Алесей. – Вдруг Кира вскрикнула. Как она оказалась на полу, я не помню. Задрал ей кофту. Увидел рану. Полил ее водкой, пытался остановить кровь. Когда поднял в голову, увидел Оксану с ножом. Забрал клинок. Вызвал скорую. Но раньше приехала полиция и забрала Оксану. Потом пришли врачи и увезли маму в больницу.

Также Алексей прокомментировал слова Киры о возможной причине нападения на нее:

- Да, когда мама перепивает, ее «клинит», может кинуться, - объяснил сын. – На учете у психиатра не состоит.

При этом свидетели не смогли указать, когда потерпевшая по этому уголовному делу Жанна получила перелом рёбер. По предположению сына, травму она могла получить при падении.

На этом сегодняшнее заседание закончилось. GOROD48 будет продолжать следить за развитием судебного процесса.