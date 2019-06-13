Шестеро липчан выиграли бои по смешанным единоборствам под открытым небом (ФОТО)

За медали сражались представители пяти областей.

Липецкие бойцы показали 100-процентный результат в турнире по смешанным единоборствам в Щекино Тульской области: победы над соперниками одержали шестеро наших спортсменов из шести.

Конкуренция была нешуточной: в поединках принимали участие бойцы из Липецкой, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской областей.

Трое липчан победили в категории «18+» т.е. среди взрослых бойцов. Максим Величко (вес до 68 кг) победил очень сильного соперника Виктора Васильева из Рязани, имеющего опыт выступления в профессиональной лиге ОСЕ. Весь бой Величко успешно переводил соперника в партер, где чувствовал себя, словно рыба в воде, и не дал рязанцу развернуться.







Максим Величко с тренером Михаилом Дриновским.



Юрий Сулейманов (56 кг) и его старший брат Анатолий Сулейманов (65 кг) выиграли по очкам.

Среди юниоров 16-17 лет свои бои выиграли Артем Санин (70 кг), Владимир Леонов (78 кг), Кирилл Лаврентьев (88 кг).







Подготовили наших «бойцов без правил» Михаил и Александр Дриновские, начинающий тренер Гор Гаспарян, а за борцовскую подготовку отвечал мастер спорта по самбо Сергей Шушпанов.