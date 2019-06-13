16-летний подросток утонул в городском парке

В городе Новокузнецке Кемеровской области погиб 16-летний подросток. Юноша утонул в реке на территории парка.

Как сообщает издание VSE42.ru, 16-летний подросток не умел плавать, и попросил подругу научить его. Юноша забрался в реку Кондома на территории парка "Черемушки" и начал тонуть. Друзья подростка пытались его спасти, но безуспешно.



– В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка, – сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.



Сейчас эксперты выясняют все детали смертельного инцидента.

