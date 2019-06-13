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Пользователи 5G в России могут столкнуться с проблемами

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#связь

Пользователи сотовой связи пятого поколения (5G) в России могут столкнуться с серьезными ограничениями. Скорее всего, выбор смартфонов для них будет скудным. 

Кроме того, не исключено, что они не получат доступа к международному рейтингу, рассказали специалисты «Известиям»

Частотный диапазон 3,4-3,8 ГГц, стандартный для большинства стран мира, в России занят военными средствами спутниковой связи. Сотовым компаниям, вероятно, придется работать на диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Его использование предусматривает концепция развития 5G в России, разработанная по заказу Минкомсвязи. 

Недавно Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила 4,8-4,99 ГГц для развертывания 5G в нескольких десятках опытных зон (в основном в Москве и Петербурге). Но оборудования, поддерживающего эти частоты, в том числе и абонентского, пока нет, рассказали собеседники журналистов. 

5G на этих частотах только-только начинает развиваться в Китае и Японии, на формировании экосистемы стандарта в России уйдет 5–7 лет, говорится в материалах исследовательской компании «Спектрум Менеджмент». 
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#связь

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