Должникам направлены досудебные претензии

В июне 25 тысяч должников по оплате услуги по обращению с ТКО получат досудебные претензии. Документ выполнен на основе стандартных ежемесячных квитанций, но отличается наружной частью, выполненной в красном цвете.

Получение претензии означает, что регоператор вынужден реагировать на накопившуюся задолженность, и в ближайшее время в мировой суд будет подано заявление о выдаче судебного приказа.

Такие заявления рассматриваются судами единолично в течение 5 дней, без вызова сторон. Вынесенные судебные приказы имеют силу исполнительных документов, по которым судебными приставами незамедлительно возбуждается исполнительное производство.

Стоит отметить, что законом не предусмотрено обязательное досудебное уведомление должников. Но руководство компании «ЭкоПром-Липецк» приняло решение дать возможность потребителям оплатить долг без дополнительных затрат, понимая, что впоследствии должники понесут судебные расходы: госпошлину за рассмотрение дела в суде в сумме не менее 200 рублей. В случае доведения производства до службы судебных приставов, также может быть взыскан исполнительский сбор, сумма которого составит от 1 000 рублей.

Плательщики с меньшей задолженностью в своих квитанциях увидят слово «Должник» - это напоминание о необходимости своевременного исполнения обязанности по оплате за вывоз коммунальных отходов.

В связи с предстоящим введением пени в интересах жителей погасить сложившуюся задолженность в добровольном порядке.



"PR"

