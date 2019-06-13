Константин Власов: «У нас 100 километров улиц частного сектора находится в грунте. Это недопустимо»

Вице-мэр Липецка ответил на вопросы депутатов о состоянии городских дорог.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин рассказал депутатам о ходе выполнения мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецке.Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, думают ли городские власти о подготовке проезда Строителей и улицы Папина ко второму этапу реконструкции проспекта Победы? Николай Воронин ответил, что в этом году запланирован ремонт проезда Строителей и по расширению улицы Папина за счет демонтажа с проезжей части опор высоковольтных линий.- Меня волнует частный сектор. Почему вы вывозите отфрезерованную асфальтную крошку с дорог поселка ЛТЗ куда-то на сторону, а у меня на округе 17 дорог без твердого покрытия? - поинтересовалась депутат Валентина Пересыпкина.- Потому, что вначале надо подготовить основание дорог под крошку. На вашем округе одна такая улица. Но когда мы выйдем на улицу Ильича, а это случится уже в 20-х числах июня, то снятую с нее крошку мы используем по трем-четырем улицам поселка ЛТЗ, где есть соответствующие основания, - ответил Николай Воронин.- Мы еще в мае передали в горсовет все наши планы по отсыпке дорог частного сектора на этот год. Мы получили от некоторых депутатов обратную связь и теперь сводим ее в один реестр и с учетом ваших пожеланий, и жалоб жителей на сайт Игоря Артамонова, и реакции прокуратуры. Мы в этом году проведем ранжирование всех улиц Липецка. У нас 100 километров улиц частного сектора находится в грунте. Это недопустимо. Мы можем заменить ремонт одной улицы за счет другой по необходимости или просить дополнительное финансирование. Что касается отсыпки дорог частного сектора, то крошку в грязь мы кинуть не можем. Ее укладывают на шлаковое или щебеночное основание, - добавил вице-мэр Константин Власов.Отвечая на вопросы депутатов, и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии отметил, что в рамках «БКД» по этому году отставания нет ни по каким объектам, кроме улицы Космонавтов. Подрядчик, ООО «Руслан-1», уже смонтировал свой асфальтобетонный завод, и как только закончит демонтаж старого бортового камня, начнет фрезеровать дорогу по улице Космонавтов и к концу месяца догонит график. По остальным дорогам подрядчики ведут работы даже с опережением графика.- А как организован контроль качества в этом году? - поинтересовался у чиновников председатель депутатской комиссии Борис Бондарев.Оказалось, все как и прежде. Контролеры от УГС Липецка, МК» «Управление строительства Липецка» и областного управления дорог и транспорта отбирают керны, проверяют качество всех элементов дорожной одежды - геосетки, бордюров, асфальтобетонной смеси. Уже несколько самосвалов с горячим асфальтом отправлены с места проведения работ на заводы, так как смесь прибыла уже остывшей. Спрашиваем, мол, за каждый рубль!- У нас есть областная лаборатория по качеству асфальта. Есть лаборатория в МБУ «Управление благоустройства Липецка», правда, не сертифицированная, но она тоже мониторит качество. Но приоритет отдается областной лаборатории. Она проверяет даже качество работ по ямочному ремонту и ремонту дорог картами, которые проводит МБУ «Управление благоустройства Липецка», - ответил на вопрос депутата Елены Пономаренко вице-мэр Константин Власов.Депутат от Сырского Рудника Пономаренко усомнилась в качестве работ муниципальной дорожной организации:- Весь прошлогодний ямочный ремонт у нас на Руднике превратился в дырки в этом году. Я прошу вас обратить внимание на то, что ямы надо не просто засыпать, а ремонтировать по технологиям.Депутат Александр Кофанов спросил о том, когда в этом году в Липецке ремонтирующие дороги подрядчики будут делать тротуары и остальные элементы благустройства, входящие в муниципальные контракты. А объемы таких работ на улице Космонавтов и проспекте Победы приличный. Мол, асфальт на дороги настилает техника, а тротуары вручную делают люди. Где люди и где работы?- Все будет в сроках. Мы за этим следим, - коротко ответил на вопрос Николай Воронин.А как идут дела на проспекте Победы?- У нас создана рабочая группа по «БКД» под руководством начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова. - Еженедельно проводим совещания на этом объекте, - сообщил Константин Власов.