В День России дублеры «Металлурга» сумели не проиграть

Даже букмекеры считали «Атом» фаворитом, но липчане смогли «засушить игру».

День России стал наисчастливейшим для дублеров липецкого «Металлурга». После 4-х поражений кряду в третьей (последней в России, и уже любительской) лиге с общим счетом – 3:20 (!) молодые дарования сегодня сумели набрать одно очко. Да еще в Нововоронеже в игре с «Атомом», до этого занимавшим 4-е место в таблице! Да еще со счетом – 0:0!

«Металлург-М» сразу сделал ставку на ничью в райцентре соседней области и вышел на матч с 5-ю защитниками.

«Атом» имел преимущество весь матч, но создал лишь один 100-процентный момент: на исходе получаса игры футболист хозяев промахнулся из убойной позиции. А липчане два раза опасно пробили по воротам соперников: в первом тайме это сделал капитан дубля нападающий Владислав Колченко (мяч отразил вратарь), а во втором – Андрей Разомазов (мимо).

Сказались и проблемы с составом у «Атома», который недавно покинул один из основных форвардов Егор Окороков. К тому же четыре футболиста Нововоронежа уехали в Крымск выступать в финальных соревнованиях Национальной студенческой футбольной лиги.

Букмекеры принимали ставки на сегодняшний матч и были уверены, что «Атом» забьет липчанам больше 4-х мячей. Во втором тайме хозяева окончательно убедились, что «что-то пошло не так»: игрок «Атома» в одной из атак… схватил мяч в руки и, ругаясь на партнеров, от души пнул его на трибуну, за что получил желтую карточку.

12 декабря «Металлург-М» заполучил свое 2-е очко в нынешнем сезоне. До этого липчане сыграли вничью в 1-м туре в другом воронежском райцентре – Россоши с местным «Спартаком» - 1:1.



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