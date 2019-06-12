Уличные торговцы ушли домой без трико, блузок и кофточек

Проверки прошли на улице Стаханова.

Ведущие неустанную борьбу с уличной торговлей сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики вчера задержали двух продавцов на улице Стаханова.

Их вина заключалась в том, что они раскинули лотки прямо на улице, а не ушли на специально отведенные рынки. Теперь нарушителям спокойствия придется отвечать по всей строгости закона: на низ составили протоколы об административном правонарушении, а товар – изъяли. До полной оплаты будущих штрафов все конфискованное будет лежать на складе временного хранения.

В ведомстве не уточнили, что именно унесли сотрудники на этот раз, но судя по фото, это товары легкой промышленности, в основном одежда: текстиль, кофточки и т.п.

Борьба с уличной торговлей в Липецке ведется с 2011 года т.е. по продолжительности равна двум Великим Отечественным.

Фото liptorg-cp.ru.