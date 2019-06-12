Происшествия

44 минуты назад

Байкер погиб под колесами автомобиля пожилого липчанина

6 675
#дтп
Байкер погиб под колесами автомобиля пожилого липчанина

70-летний водитель машины в больнице.

Вчера около 14.40 в Хохольском районе Воронежской области на 17 км автодороги «Воронеж-Луганск-Малышево-Гремячье» столкнулись автомобиль «ВАЗ-21043» и мотоцикл «Ямаха FZ6».

Как собщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля, 70-летний житель Липецкой области, не уступил дорогу, пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу, под управлением 31-летнего жителя Хохольского района.

В результате ДТП мотоциклист погиб. Водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в больницу.
6 675
#дтп

Комментарии (6)

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19 минут назад
Спасибо деду, здоровья и долгих лет ему!
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Поддерживаю!

19 минут назад
Спасибо деду, здоровья и долгих лет ему!
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значит за дедом правда

21 минуту назад
"В чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, сила в правде. Кто прав, тот и сильнее. "
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///

22 минуты назад
Спасибо деду, у тебя с головой всё в порядке? Ты к чему это вякнул?
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Спасибо деду

26 минут назад
За победу
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indezit

28 минут назад
Без превышения скорости дело не обошлось.
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