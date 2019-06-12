Происшествия
44 минуты назад
Байкер погиб под колесами автомобиля пожилого липчанина
70-летний водитель машины в больнице.
Вчера около 14.40 в Хохольском районе Воронежской области на 17 км автодороги «Воронеж-Луганск-Малышево-Гремячье» столкнулись автомобиль «ВАЗ-21043» и мотоцикл «Ямаха FZ6».
Как собщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля, 70-летний житель Липецкой области, не уступил дорогу, пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу, под управлением 31-летнего жителя Хохольского района.
В результате ДТП мотоциклист погиб. Водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в больницу.
Как собщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля, 70-летний житель Липецкой области, не уступил дорогу, пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу, под управлением 31-летнего жителя Хохольского района.
В результате ДТП мотоциклист погиб. Водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в больницу.
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Поддерживаю!
значит за дедом правда
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Спасибо деду
indezit