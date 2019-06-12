Скандальную подстанцию в Быхановом саду решили перенести

В Быхановом саду прошло выездное совещание рабочей группы по благоустройству парка. Его провела исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, строители доложили: в целом работы ведутся по графику, есть отставания по отдельным видам, но незначительные, более того, по иным подрядчики перевыполняют план. К проводимому благоустройству вопросов у участников совещания не возникло. Их заинтересовали планы на будущее. Так, Евгения Уваркина уточнила стоимость работ по реконструкции здания амфитеатра и обустройству входных групп, а затем поручила строителям представить сметный анализ и подготовить альтернативные предложения. Особое внимание уделили строительству подстанции - местные жители обеспокоены, что техническое сооружение может нарушить тишину в жилой зоне – объект решили перенести. Обсудили и вопросы подключения к инженерным сетям – Евгения Уваркина дала поручения руководителям профильных городских структур разобраться в них в ближайшие дни.

Напомним, проект реконструкции Быханова сада предполагает разделение парка на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой. Работы проходят под жёстким экспертным и общественным контролем – у директора парка находится специальный журнал для записи предложений, каждое из которых обсуждают на выездных совещаниях и заседаниях рабочей группы.