Общество

сегодня, 09:04

Скандальную подстанцию в Быхановом саду решили перенести

16 805
#Быханов сад
2
Скандальную подстанцию в Быхановом саду решили перенести
В Быхановом саду прошло выездное совещание рабочей группы по благоустройству парка. Его провела исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, строители доложили: в целом работы ведутся по графику, есть отставания по отдельным видам, но незначительные, более того, по иным подрядчики перевыполняют план. К проводимому благоустройству вопросов у участников совещания не возникло. Их заинтересовали планы на будущее. Так, Евгения Уваркина уточнила стоимость работ по реконструкции здания амфитеатра и обустройству входных групп, а затем поручила строителям представить сметный анализ и подготовить альтернативные предложения. Особое внимание уделили строительству подстанции - местные жители обеспокоены, что техническое сооружение может нарушить тишину в жилой зоне – объект решили перенести. Обсудили и вопросы подключения к инженерным сетям – Евгения Уваркина дала поручения руководителям профильных городских структур разобраться в них в ближайшие дни.

Напомним, проект реконструкции Быханова сада предполагает разделение парка на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой. Работы проходят под жёстким экспертным и общественным контролем – у директора парка находится специальный журнал для записи предложений, каждое из которых обсуждают на выездных совещаниях и заседаниях рабочей группы.



16 805
#Быханов сад
2

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну наживаются

5 минут назад
Антошка с ложкой, проблемы на ровном месте, глупые проблемы-которые глупые подчиненные ему создают, по поводу архитектор уволили они. ... ещё раз услышу-проблем наживут себе норм)))
ответить

Липчанин

10 минут назад
Как же достали . Дороги - пр победы, космонавтов, зегеля. Благоустройство - быханов сад. А больше в городе нет проблем ?????? Пусть выедут вечером в сторону Грязей. Пусть после дождя пройдут к сокольскому автовокзалу. Опять будет не мэр, а распил и говорильня (((
ответить

Антошка с ложкой

13 минут назад
Все они провалят, у врио и так все валится - уже базарят, что подмосковный вице с районными князьями общий язык не может найти - он только по-аглицки, а они только матом; шеф архитектуры и строительства чемоданы сложила, но у врио свои задачи, он должен персональное задание выполнить, и, скорее всего, выполнит!
ответить

Артурчик

17 минут назад
Подстанция скандальной быть не может, скандальными бывают чиновники и связанные с ними распилом бюджета, якобы, бизнесмены!
ответить

гость

22 минуты назад
А это красота договорится, она фамилию не называла. Дома строили в Саду ,в 2015-2016 годах , разрешение предоставляли ,на год раньше ,примерно , так кто тогда был , глав.архт.По новые отдельная тема .
ответить

данковчанин

23 минуты назад
С этим садом носятся как курица с яйцом. Что, других проблем нет? Очень грустно такое наблюдать.
ответить

Изя

30 минут назад
Сбоите великих дизайнеров. Тупой и ещё тупее. Засрали комсомольский парк.
ответить

Вася

31 минуту назад
Купите парнокопытовоц нормальные штаны. Опять пижаму натянула.
ответить

А это красота договорится

32 минуты назад
гость, архитектор она уволила. Полетит как ссаный веник. Ещё раз высказывание такое допустит. Уволила она....
ответить

Если собрался выбираться

33 минуты назад
Зачем к себе всех дураков и алкашей тянуть. У нас уже был один-20 лет пил. Устали уже от пьяни.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Студенты ЛГТУ выиграли липецкий хакатон
#хакатон
4
Студенты ЛГТУ выиграли липецкий хакатон

вчера, 20:42

Общество
В Липецкой области грозы и до +32
#жара
3
В Липецкой области грозы и до +32

вчера, 17:49

Общество
220 человек пострадали в прошлом году на производстве
#производственный травматизм
220 человек пострадали в прошлом году на производстве

вчера, 17:46

Общество
Вне брака в Липецкой области родился каждый шестой малыш
#рождаемость #неполные семьи
16
Вне брака в Липецкой области родился каждый шестой малыш

вчера, 17:43

Общество
Безводное лето
#водоснабжение
24
Безводное лето

вчера, 17:12

Общество
На улице Механизаторов горела иномарка
#пожар
14
На улице Механизаторов горела иномарка

вчера, 16:40

Общество