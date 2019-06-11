Беременная женщина пострадала в аварии на окружной трассе

Ее легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Вечером 11 июня на окружной трассе Липецка произошло два ДТП. В Одном из них пострадала беременная женщина-водитель.Первая авария произошла примерно за километр от поворота к садоводческому товариществу "Заря". Здесь автомобиль "Рено" врезался в прицеп грузовика "КамАЗ". За рулем легковушки сидела беременная женщина. Якобы она потеряла сознание во время вождения. Женщину доставили в больницу, угрозы ее жизни нет.На самомом повороте к СНТ "Заря" столкнулись автомобили "Рено" и мопед. По словам водителя легкового автомобиля, он собирался поворачивать к товариществу, когда почувствовал удар. Мужчина вышел из машины и увидел лежащий мопед.Водителя мопеда с ссадинами и ушибами госпитализировали врачи "скорой".