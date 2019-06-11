Происшествия

37 минут назад

Беременная женщина пострадала в аварии на окружной трассе

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#авария #ДТП
Беременная женщина пострадала в аварии на окружной трассе

Ее легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. 

Вечером 11 июня на окружной трассе Липецка произошло два ДТП. В Одном из них пострадала беременная женщина-водитель.

Первая авария произошла примерно за километр от поворота к садоводческому товариществу "Заря".  Здесь автомобиль "Рено" врезался в прицеп грузовика "КамАЗ". За рулем легковушки сидела беременная женщина. Якобы она потеряла сознание во время вождения. Женщину доставили в больницу, угрозы ее жизни нет. 

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На самомом повороте к СНТ "Заря" столкнулись автомобили "Рено" и мопед. По словам водителя легкового автомобиля, он собирался поворачивать к товариществу, когда почувствовал удар. Мужчина вышел из машины и увидел лежащий мопед. 

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Водителя мопеда с ссадинами и ушибами госпитализировали врачи "скорой".


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#авария #ДТП

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