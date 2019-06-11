Спорт

50 минут назад

Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике среди глухих

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#Легкая атлетика
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике среди глухих

«Золотую» и серебряную медали завоевала липчанка Ольга Петрищева в чемпионате России по легкой атлетике среди глухих в Чебоксарах.

На дистанции 400 метров наша землячка улучшила на две сотые секунды свой личный рекорд – 1 минута, 00,59 секунды. Но это принесло ей только 2-е место.

А вот в забеге вдвое короче обошлось без рекорда 26,41 секунды, но и этого хватило для победы.

Ольге Петрищевой 19 лет. В прошлом году она уже становилась чемпионкой России на 200-метровке. Также в прошлом году в первенстве Европы в болгарской Софии выиграла «бронзу» в забеге на 400 метров и стала победительницей в эстафете 4х100 метров.

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#Легкая атлетика

Комментарии (2)

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Да

22 минуты назад
Дема * мразь, ворюга *
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Да

22 минуты назад
Дементьев не обворовал их? Этих великих спортсменов? Ведь он вроде с УФКиС прямо туда в адаптивную школу пошел их грабить.
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