50 минут назад
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике среди глухих
«Золотую» и серебряную медали завоевала липчанка Ольга Петрищева в чемпионате России по легкой атлетике среди глухих в Чебоксарах.
На дистанции 400 метров наша землячка улучшила на две сотые секунды свой личный рекорд – 1 минута, 00,59 секунды. Но это принесло ей только 2-е место.
А вот в забеге вдвое короче обошлось без рекорда 26,41 секунды, но и этого хватило для победы.
Ольге Петрищевой 19 лет. В прошлом году она уже становилась чемпионкой России на 200-метровке. Также в прошлом году в первенстве Европы в болгарской Софии выиграла «бронзу» в забеге на 400 метров и стала победительницей в эстафете 4х100 метров.
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