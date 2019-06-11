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Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

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Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 

Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, навестивший арестантов в изоляторе. 

«Оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября», — рассказал Мельников. 

По словам правозащитника, Мамаев выглядел бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет. 

Александр Кокорин также хочет ясности — куда его пошлют. Кроме того, игрок «Зенита» выразил сожаление из-за отказа администрации «Бутырки» принять от него и Мамаева спортивный инвентарь. 

При этом оба футболиста не исключают, что после перевода из СИЗО обратятся в суд с просьбами об условно-досрочном освобождении. 
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