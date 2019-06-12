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сегодня, 17:00

Днем дожди покинут Липецкую область

5 1113
#дожди
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Днем дожди покинут Липецкую область
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.

5 1113
#дожди
1

Комментарии (5)

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Свет

19 минут назад
Че вырубили?
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@

28 минут назад
Вот бы, ты про себя?! В чем вопрос? Вали!!!!!
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Лип

34 минуты назад
С Тулы тянется, что то https://www.rainviewer.com/ru/?loc=51.4829,48.1659,5
ответить

Ужас

36 минут назад
Что то дождем и не пахнет! Когда же радиолюбитель вернётся?
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Вот бы

37 минут назад
Ботоксный старичок навсегда покинул Россию !.
ответить

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