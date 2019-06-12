Днем дожди покинут Липецкую область

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.



