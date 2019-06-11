В Липецкой области грозы и до +32

12 июня и в ночь на 13 июня через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт, который принесет с собой ливневые дожди локального характера, грозы и порывистый ветер.

В отдельных районах не исключен град. Но уже днем 13 июня и 14 июня атмосферное давление начнет расти — ожидается сухая и комфортная погода, а температурный фон понизится до привычных значений. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 июня - 23-25 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 13 июня — 19-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 14 июня 17-19 градусов тепла, что около нормы.



Кроме того, в связи с жаркой погодой на территории области сохраняется высокая пожароопасность лесов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие, кратковременные дожди, днем в отдельных районах умеренные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/сек, при грозах возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 27 до 32 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем - от 29 до 31 градуса тепла.



День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 4 градуса тепла.



