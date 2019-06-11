Вне брака в Липецкой области родился каждый шестой малыш

Вне брака в Липецкой области в прошлом году родились 16,8% малышей, или 1832 новорожденных из 10 884.



Как сообщает Росстат, в целом по России мамами-одиночками становились 21,2% женщин, в ЦФО их доля составила 18,5%. Больше всего рожали, не имея штампа в паспорте, жительницы республики Тыва — 60,4%, Чечни (41,8%), Чукотского автономного округа (40,5%) и Ненецкого автономного округа (40,1%). При том, в предыдущие годы для Чечни была характерна обратная ситуация — год назад здесь вне брака появились 18%детей, тогда как Тыва, Ненецкий и Чукотский автономные округа были лидерами. Реже всего рожали вне брака жительницы Кабардино-Балкарии (10,5%), Ингушетии и Пензенской области (по 12,9%) , Белгородской области (13,3%).



Чаще всего одинокими мамами в Липецкой области становились женщины в возрасте 30-34 лет — в этой возрастной группе появились 496 малышей. Чуть реже рожали вне брака липчанки 25-29 лет (423 малыша). Такая же тенденция характерна в целом по стране. Мамами в возрасте 14 лет и моложе стали три роженицы, еще четыре малыша появились у женщин в возрасте 45-49 лет.



