На Центральном пляже спасли 13-летнего подростка

Еще двух человек достали из воды Матырского водохранилища и реки Быстрая Сосна.

Сегодня в 15:15 на Матырском водохранилище спасатели Управления ГПСС вытащили из воды молодого мужчину, который заплыл далеко от берега, выбился из сил и начал тонуть. Спасатели вытащили мужчину из воды, оказали медицинскую помощь и доставили на берег.



В Липецке на Центральном пляже спасатели достали из воды 13-летнего подростка, который не рассчитав силы начал тонуть.



В Ельце спасли тонущую женщину, заплывшую на середину реки Быстрая Сосна.

