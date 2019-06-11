Происшествия

38 минут назад

На Центральном пляже спасли 13-летнего подростка

319
#происшествия на воде
На Центральном пляже спасли 13-летнего подростка

Еще двух человек достали из воды Матырского водохранилища и реки Быстрая Сосна.

Сегодня в 15:15 на Матырском водохранилище спасатели Управления ГПСС вытащили из воды молодого мужчину, который заплыл далеко от берега, выбился из сил и начал тонуть. Спасатели вытащили мужчину из воды, оказали медицинскую помощь и доставили на берег.

В Липецке на Центральном пляже спасатели достали из воды 13-летнего подростка, который не рассчитав силы начал тонуть.

В Ельце спасли тонущую женщину, заплывшую на середину реки Быстрая Сосна.
319
#происшествия на воде

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