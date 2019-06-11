Безводное лето

С наступлением жары в Липецке и районах области потребление подземных вод летом возрастает в 3 - 5 раз.

Традиционно в Липецке и районах области с наступлением жаркой погоды появились проблемы с водоснабжением. Так, жильцы пятиэтажки на улице Прудной, 2 с конца мая испытывают нехватку холодной воды.- Напор воды такой, что даже душ не срабатывает, - рассказывает житель дома Роман Гончаров. – Сегодня еще ничего течет, а так – струйка толщиной в спичку, а может и обратно засасывать. Звонили в управляющую компанию «Сырская» по аварийному номеру. Думали, что авария произошла. Но нам объяснили, что воды нет из-за полива огородов в частном секторе. Поэтому в сети слабое давление. Его замерили, результаты УК отправила в ЛГЭК.В ЛГЭК причиной обезвоживания называют жителей частного сектора, которые увеличили потребление воды для полива своих огородов. Исправить ситуацию поможет только экономия воды при поливе приусадебных участков. Ведь сегодня большая часть жителей частного сектора поливает огороды бесконтрольно.Ежедневно на телефон центральной диспетчерской службы ЛГЭК поступает в среднем 50 звонков от горожан с сообщениями о низком давлении воды, либо ее отсутствии. Испытывают дефицит воды жители Сокола, Сселок, Коровино, ЛТЗ, Сырского Рудника и поселка Дачный. В связи со сложившейся ситуацией по заявкам липчан ЛГЭК организует в эти районы дополнительный подвоз воды.Видимо это должно помочь жителям дома на улице Прудной, в котором 10 июня в связи с гидравлическими испытаниями отключили и горячую воду.Не обходит эта проблема и Липецкий район. Как рассказали в ОГУП «Липецкоблводоканал» воды не хватает повсеместно. Одним из наиболее проблемных в этом плане является село Сенцово. Его жители ставят насосы для повышения давления, или просто воруют воду. Четырех контролеров водоканала для выявления таких действий просто не хватает. Но на прошлой неделе появилась проблема с водой в селе Кузьминские Отвержки – из труб потекла грязная жидкость.- Не возможно ни помыться, ни постирать белье, - жалуется жительница села Татьяна Юрьева. - О том чтобы такую воду пить или использовать для приготовления еды, я вообще молчу. Позвонила в водоканал, сказали, заявка принята, перезвоним. В итоге тишина. Роспотребнадзор тоже не перезвонил, хотя я оставляла жалобу на «горячей линии». К кому ещё обратиться мы не знаем? У всех маленькие дети, которым постоянно требуются наличие хорошей воды. Цена за 1 куб. воды у нас почти 40 рублей, только за что мы платим неизвестно. И такая ситуация в нашем селе происходит каждое лето и все равно ничего не меняется. На дворе XXI век, а мы воду себе привозим, или покупаем в бутылях. Но есть же старики, которые не в состоянии это сделать, и что им умереть теперь или пить эту гадость?Эмоции Татьяны понять можно. Как сообщили в ОГУП «Липецкоблводоканал» пробы воды из села уже переданы на анализ в управление «Роспотребнадзора», результаты будут готовы после 12 июня. Тогда же будет принято решение по дальнейшей работе скважины, питающей село. Если потребуется, ее остановят для прочистки. Но без воды жителей не оставят, будет организован ее подвоз.В свою очередь управление ЖКХ Липецкой области также сообщает, что в летний период одной из наиболее острых проблем становится несанкционированный и массовый полив приусадебных участков. Происходит это практически во всех населенных пунктах региона. В числе «передовиков» по нарушениям – села Липецкого и Добринского районов, село Сселки.По показаниям приборов учета воды и электроэнергии летом потребление подземных вод возрастает в среднем по региону от 3 до 5 раз. Несмотря на включение в летний период резервных источников водоснабжения (отключаемых в зимнее время), справится с неконтролируемым и без учетным расходованием воды невозможно.Позиция большинства жителей такова: если они платят за воду, значит, в любое время могут поливать свои участки, набирать бассейны. С другой стороны большинство водопроводов построены более 20 лет назад и не предусматривают существующий часовой расход.