Происшествия
сегодня, 16:47
В столкновении автомобилей на Первомайской снесены знак и светофор
Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Первомайской и Горького столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада Веста».
Как рассказывают очевидцы аварии,«Тойота» спускалась вниз по улице Первомайской, а «Лада» выехала с улицы Горького. Автомобили столкнулись, когда водитель «Тойоты» проехал на запрещающий сигнал светофора.
После удара иномарка вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода и светофор.
В аварии никто не пострадал.
Напомним, что месяц назад на этом перекрестке автомобиль «Датсун» вылетел при повороте с дороги и врезался в торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю женщину. За рулем «Датсуна» также сидела женщина.
После удара иномарка вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода и светофор.
В аварии никто не пострадал.
Напомним, что месяц назад на этом перекрестке автомобиль «Датсун» вылетел при повороте с дороги и врезался в торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю женщину. За рулем «Датсуна» также сидела женщина.
Машуко
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Я
Владимир