Происшествия

сегодня, 16:47

В столкновении автомобилей на Первомайской снесены знак и светофор

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#Авария #ДТП
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В столкновении автомобилей на Первомайской снесены знак и светофор

Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Первомайской и Горького столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада Веста».

Как рассказывают очевидцы аварии,«Тойота» спускалась вниз по улице Первомайской, а «Лада» выехала с улицы Горького. Автомобили столкнулись, когда водитель «Тойоты» проехал на запрещающий сигнал светофора.

После удара иномарка вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода и светофор.

В аварии никто не пострадал. 

Напомним, что месяц назад на этом перекрестке автомобиль «Датсун» вылетел при повороте с дороги и врезался в торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю женщину. За рулем «Датсуна» также сидела женщина.


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#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Машуко

2 минуты назад
Говорят поп был за рулем . Не черта не бога не боятся
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@

3 минуты назад
Еще и за светофор платить мудаку с таеты
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Я

9 минут назад
Не бито не крашено скоро на авито
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Владимир

15 минут назад
Здесь убогий светофор, и виноваты кто отвечает за светофоры. Так как с горького загорается зеленый когда на первомайской пол секунды как рухнет. И многие просто не успевают. Остановиться
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