Первенство области по бильярду завершилось сенсацией (ФОТО)

Новым победителем первенства Липецкой области по бильярду среди игроков до 16 лет стал Павел Бизяев, до старта считавшийся «теневым фаворитом» соревнований.

Бильярдный спорт у нас получил свою специфику: пальму первенства у возрастных игроков начали перехватывать молодые. Так, например, недавний чемпионат области по «комбинированной пирамиде» завершился победой 14-летнего Дмитрия Бугро. И возраст позволял Бугро в минувшие выходные бороться за победу в юношеских соревнованиях. Кроме Бугро в Липецке растет сильный игрок Артем Неверов, который только в этом году выиграл престижный турнир в Саранске и стал вице-чемпионом крупных соревнований в Ростове-на-Дону на призы легенды российского бильярда Гиви Амфимиади.

Бизяев в этом своеобразном «рейтинг-листе» занимает 3-е место: у него уже есть опыт участия в серьезных турнирах, но пока без призовых мест. Однако в областном первенстве Павел доказал, что уже способен играть не хуже своих друзей-соперников.

В «валидольном» полуфинале Павел взял верх над Бугро – 3-2 по партиям и вышел в финал.

Там Бизяева уже поджидал Неверов, в другом полуфинале обыгравший Захара Двуреченского – 3:1. Битва за «золото» преподнесла новую мини-сенсацию: Бизяев взял верх – 3:1 и впервые в карьере примерил «корону» победителя первенства области. Пока этот успех – главный в карьере подающего надежды 15-летнего бильярдиста.







Бизяев завоевал первый титул в карьере.



Всего в соревнованиях участвовали 12 человек – воспитанники тренеров Александра Митина и Данилы Севостьянова. Была среди них и представительница прекрасной половины – Елизавета Кондаурова, которой в этом году исполнится 14 лет. Обыграть парней ей пока не удалось, несмотря на упорный характер многих поединков, но, по словам Митина, у Лизы есть все шансы, чтобы в будущем стать одним из флагманов женского бильярда в Липецкой области.





