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Завтра в Липецке пройдут шоу мыльных пузырей и симфоническое исполнение хитов группы «Би-2»

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#День России
Завтра в Липецке пройдут шоу мыльных пузырей и симфоническое исполнение хитов группы «Би-2»

Парки и районы города приглашают жителей и гостей Липецка отпраздновать День России. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, развлекательную программу для самых маленьких подготовил парк «Сказка». В 16.00 здесь начнется фестиваль детских улыбок с любимыми мульт-героями и мыльными пузырями. 

Большая концертная программа, посвященная Дню России, начнётся в 18.00 на главной сцене Нижнего парка. Её в 20.00 завершит выступление группы «HeartBeat» и Липецкого симфонического оркестра с исполнением кавер-версий песен группы «Би-2». 

Праздник в Парке Победы начнётся также в 18.00. На главной сцене парка выступят ансамбли «Зень», «Шоу Ромэн» и артисты государственного театра танца «Казаки России». Одновременно в центре семейного отдыха «Потешкино» пройдет детская анимационная программа. В 20.00 начнётся молодёжная дискотека на площади у фонтана и дискотека «Ретро-шлягер» у главной сцены. 

Также концерты пройдут во всех районах города на площадях перед домами и дворцами культуры. В 12.00 гостей приглашает «Шахтинский», в 17.00 «Луч» и «Сокол», в 18.00 «Матыра», «Рудничный» и «Городской». Для юных липчан праздник организуют на главной эстраде парковой зоны на Соколе, он начнётся в 16.00. 

Главной площадкой празднования Дня России станет Липецкое городище, где в 11.00 начнется торжественный митинг
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#День России

Комментарии (1)

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фаипфаи

23 минуты назад
Какой праздник , такое и шоу для маленьких и больших детишек , сплошные пузыри......
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