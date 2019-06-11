Общество

сегодня, 16:28

Движение по улице 9 Мая откроют сегодня вечером

1 420
#дорожные работы
Движение по улице 9 Мая откроют сегодня вечером

Движение автотранспорта по улице 9 Мая будет возобновлено сегодня после 17.00, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

Часть улицы была перекрыта в конце прошлой недели из-за размытия дорожной части и обвала грунта, произошедших из-за порыва трубы. 

Восстановить движение по магистрали планировали 14 июня, но специалисты компании «Квадра» ускорили сроки ремонта. Они заменили около 20 метров трубопровода и уложили временное асфальтовое покрытие –  постоянным его заменят по окончании второго этапа гидравлических испытаний. 


1 420
#дорожные работы

Комментарии (1)

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Kot Begemot

сегодня, 16:35
Уваркина же требовала за сутки! Кто посмел ослушаться и не исполнить высочайший указ?! На дыбу окаянного!
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